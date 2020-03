La fi de l'"etern" descans de Rivera

"Soc més feliç amb la meva nova vida". Sense ulleres de cansament, vestit impol·lut i sol però sempre acompanyat d'un estol de periodistes, Albert Rivera ha reaparegut aquest dilluns a la vida pública per anunciar en roda de premsa el seu fitxatge com a president executiu i del consell d'administració d'un bufet d'advocats malagueny, Martínez-Echevarría Advocats. Gairebé quatre mesos després del seu adeu a la política, que li han servit per "carregar les piles" però que també se li han fet molt llargs. "Aquests tres mesos i vint dies sense estar al peu del canó se m'han fet una eternitat", ha assegurat venent les seves noves memòries que s'ha dedicat a escriure tot aquest temps i que sortiran a la venda una setmana abans de Sant Jordi.

El temps li ha servit per preparar la porta giratòria per la porta gran. Tot i que només va estar als serveis jurídics de La Caixa des que va acabar la carrera de dret el 2002 fins que va fundar Ciutadans el 2006, torna ara a abraçar la professió amb què somiava de petit: "Ser advocat i defensar drets i llibertats". Rivera s'ha posat la jaqueta d'"emprenedor", és a dir, fer de la necessitat virtut. I la seva intenció és ara aplicar les mateixes receptes que va portar al seu partit al bufet d'advocats que presidirà: implantar-lo territorialment perquè "qualsevol ciutadà tingui el despatx al costat" i també "captar talent". De tenir oficines sobretot a Andalusia, a obrir-ne a tot l'Estat a partir de "captar" el talent dels joves i de la societat civil. La principal carta de presentació: el "millor" que ha fet, impulsar el partit taronja.

Zero autocrítica

Rivera no té intenció de tornar a la política de base, però no descarta prendre el micròfon per traslladar la seva experiència adoptant la vida del conferenciant que han abraçat expresidents espanyols com Felipe González o José María Aznar. Sobre Ciutadans, intenta donar poques receptes: fa zero autocrítica i es remet a la presentació del llibre i les pròximes entrevistes que donarà. Ara bé, no se n'ha estat de donar un suport implícit a Inés Arrimadas en la seva pugna pel lideratge de Ciutadans, en què es bat amb Francisco Igea en les primàries del cap de setmana.

Tot i l'anunci pel fitxatge del bufet Martínez-Echevarría, poques preguntes han tingut relació amb el dret. L'única, si Rivera, com a advocat, veuria problemes amb el sou que pagava Ciutadans a Andrés Betancor mentre era vocal de la Junta Electoral Central (JEC). I la seva resposta ha estat en la línia del que defensava a Catalunya, un tema del que no ha parlat per primera vegada en roda de premsa: "El que és legal és legal. No puc aportar més que el fet que la llei és la llei". Al seu parer, Betancor podia compaginar les dues funcions perfectament.

L'hora de "canviar bolquers"

Després de " dormir a pierna suelta" durant gairebé quatre mesos sense tenir remordiments pel passat ni "somniar" amb com Ciutadans hauria pogut sumar amb el PSOE, ara passarà a compaginar la feina d'advocat amb la de "canviar bolquers". Rivera espera ser millor pare, parella i fill que en el passat.