La CUP demana a JxCat i ERC ratificar la declaració de ruptura al Parlament però obvia la llei de transitorietat

La declaració de ruptura del 9 de novembre del 2015 marcava "l'inici del procés de creació d'un estat català independent en forma de república", amb un procés constituent que preparés les bases de la futura Constitució i sense supeditar les decisions al Tribunal Constitucional ni a cap altra institució de l'Estat. Un document, acordat per JxSí i la CUP i ratificat un any després pels mateixos protagonistes, que els anticapitalistes tornaran a sotmetre a votació la setmana que ve al Parlament. La CUP vol que JxCat i ERC donin suport a una nova moció que defensa la vigència de la declaració del 9-N, declarada inconstitucional pel TC.

En el document, que s'ha registrat aquest dilluns a la cambra catalana, els cupaires també insten el Govern a recuperar les lleis socials suspeses pel Constitucional –la de pobresa energètica; la d'emergència habitacional; la d'igualtat efectiva entre homes i dones; la d'universalització de l'assistència sanitària; la que crea l'Agència Catalana de Protecció Social; la que regula les associacions de consumidors de cànnabls; la del canvi climàtic; les que creen diversos impostos com el de begudes ensucrades o el de les emissions de diòxid de carboni; la de voluntats digitals; la que crea l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i la de comerç, serveis i fires.

Entre les lleis no hi és, doncs, la de transitorietat jurídica. La principal llei de desconnexió, que la CUP reclamava que el Govern apliqués després del 27 d'octubre tal com s'havia compromès a fer, també ha desaparegut de les reivindicacions de l'esquerra independentista.