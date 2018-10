La CUP avala la protesta davant del Parlament: "No és violència, és mobilització"

La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha defensat la protesta d'ahir davant del Parlament en commemoració de l'1-O i que va acabar amb incidents entre els manifestants i els Mossos: "El que vam veure ahir al carrer no és violència, el que vam veure és una societat que vol garantir drets democràtics, una societat mobilitzada que actua de forma no violenta", ha anotat la dirigent de la CUP.

"No volien assaltar el Parlament, no era una acció violenta, era l'exercici del dret a la protesta i a la dissidència i s'hauria d'haver parlat amb el moviment popular per saber perquè hi ha aquest descontentament perquè al final la gent veu que al Parlament no es treballa per a la ruptura amb l'Estat i ens hi va la vida", ha afegit Sirvent, que ha recordat que "hi ha un descontentament generaltzat i que la gent demanava ahir desobediència o dimissió, una ruptura amb un estat antidemocràtic".

Sirvent ha condemnat les càrregues policials viscudes dissabte i ahir al Parlament i a la Via Laietana i ha carregat amb duresa contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, de qui ha demanat la seva dimissió, en una decisió que portaran dijous a votació al ple. "No és la primera vegada que els Mossos actuen d'aquesta manera contra qui defensa el territori o lluita contra un desnonament i exigim al dimissió del conseller d'Interior perquè no s'han depurat responsabilitats en unes actuacions, les darreres, totalment injustificades i ja no ens valen compareixençes", ha advertit la diputada de la CUP.

"Després d'assistir a aquesta violència policial veiem un Govern que no les condemna, el dia 29 hi van haver sis detinguts i 30 ferits i no ens serveix la retorica ni el processisme quan es crida a la mobilització i els Mossos surten després desfermats de les portes de Parlament disparant pilotes de foam", ha criticat la cupaire. En aquest sentit, Sirvent s'ha mostrat molt crítica amb el paper de la policia catalana: "Veiem una violència desfermada dels Mossos i ara ja sense el 155, un ús excessiu de la força per apagar la veu de la dissidència política en un context on els drets son negats i no hi ha llibertat d'expressió i tenim gent empresonada i exiliada i ja en tenim prou!", ha exclamat l'exregidora de Terrassa, que també ha reclamat que "el feixisme deixi de campar lliurement pels nostres carrers".

Sobre l'ultimàtum de Torra al president espanyol, Pedro Sánchez, per impulsar un referèndum, Sirvent ha rebatut que "el dret a l'autodeterminació no es negocia, s'exerceix, amb l'acompanyament o no de les institucions i això és el que demanem, que les institucions no siguin un pal a les rodes, no el negociarem en cap despatx aquest dret, el farem valer al carrer i a les institucions". Pel que fa a la suspensió dels diputats processats, Sirvent ha reiterat que ha de ser el Parlament i no Llarena qui dicti qui pot ser diputat o no i ha negat que aquest cas es pugui comparar amb el de l'alcaldessa de Berga, Montse Ventuós, inhabilitada sis mesos. "L'alcaldessa de Berga, seguirà exercint les funcions d'alcaldessa independentment de qui formalitzi els tràmits administratius i aquesta sentència no tindrà efectes", s'ha limitat a dir.