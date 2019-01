La CUP carrega contra el nou acord del Govern per adaptar al TC quatre lleis suspeses

La mesura que va anunciar ahir el Govern per donar sortida a quatre lleis suspeses pel Tribunal Constitucional no convenç la CUP. Així ho ha manifestat la formació anticapitalista aquest dimecres a través d'un comunicat en què consideren una "rebaixa" l'adaptació de les normes al Constitucional i que, a més, evidencia la "manca de voluntat del Govern de superar els límits constitucionals".

La voluntat de l'executiu de Quim Torra és donar "efectivitat" a quatre de les normes impugnades a partir d'una única llei que inclourà "alternatives legals" per esquivar el veto del tribunal. La CUP, però, arremet contra aquesta iniciativa, ja que, considera, "impossibilita fer una autèntica transformació de les polítiques socials, mediambientals o de redistribució de la riquesa" i impedeix superar les imposicions d'uns tribunals que, asseguren, "legislen en contra dels drets i necessitats de la gent".

Tal com explica la formació al comunicat, les lleis suspeses o anul·lades suposaven una "mínima expressió de les mesures d'urgència per fer la vida més suportable a les classes populars". Per aquest motiu, denuncien que "rebaixar-ne el contingut" suposa "renunciar" a millorar "les condicions de vida de la classe treballadora i les persones amb menys recursos".



D'aquesta manera, la CUP insta el Govern a "fer efectives immediatament" les normes esmentades i "deixar de sotmetre's a la voluntat de l'estat espanyol". "Els drets socials no es negocien, sinó que s'exerceixen", sentencien des de la formació.

La queixa s'intensifica

Els anticapitalistes ja van expressar la seva insatisfacció cap a la voluntat de la Generalitat – avançada en el missatge de Cap d'Any del president Quim Torra– de servir-se d'una llei òmnibus per recuperar les normes socials impugnades o suspeses. El diputat cupaire Vidal Aragonés va argumentar que, d'acord amb la moció aprovada al Parlament el 5 de juliol del 2018, el termini per presentar un pla d'execució per fer efectiu el contingut de les normes s'exhauria al mes d'octubre.



Tal com va exposar ahir la portaveu del Govern, Elsa Artadi, les lleis afectades per aquest nou acord i que patiran l'adaptació als postulats del TC són la d'igualtat efectiva entre homes i dones; la del canvi climàtic; la de les associacions de consumidors de cànnabis, i la de l'agència catalana de protecció social.