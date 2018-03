La CUP veu "molt difícil" arribar a un acord amb JxCat i ERC abans del ple d'investidura

La CUP veu "molt difícil" arribar a un acord amb Junts per Catalunya (JxCat) i ERC abans del ple d'investidura, convocat per a dilluns que ve. Així ho ha afirmat aquest dimarts la diputada cupaire Maria Sirvent poques hores després que JxCat anunciés que entre aquest vespre i dimecres al matí es remetrà un document amb propostes a la formació anticapitalista per mirar de sumar-los al pacte per a la investidura i la formació de govern.

Sirvent ha deixat clar que les "propostes d'última hora" el que fan és "no respectar" els tempos de decisió interns de la CUP, si bé ha afegit: "Si se'ns presenta en algun moment algun document amb propostes programàtiques, que de moment no hem tingut, el valoraríem i, si cal, activaríem els processos de decisió de la nostra organització per valorar els continguts d'aquest acord".

Per convocar un nou consell polític que valorés una eventual nova proposta d'acord, però, Sirvent ha deixat molt clar que aquesta nova proposició hauria de fugir del "marc autonomista". En aquest sentit, ha carregat contra la proposta que fins ara JxCat i ERC han fet als cupaires, i ha argumentat que suposa tornar a la "gestió de l'autonomisme" i a "l'escenari de gestió de la misèria contra les classes populars", així com "acceptar la regressió de drets i llibertats i la liquidació dels drets més essencials i bàsics".

"Aquells que fan proposta que no s'ajusta a la realitat i no podem acceptar són JxCat i ERC", ha reblat la diputada, que ha recordat que la CUP, entre d'altres, reclama "compromís amb el procés constituent" perquè sigui "arrelat al territori, real, vinculant, transversal i construït des de la base". L'acord, al parer dels anticapitalistes, també hauria de crear les condicions per a una "desobediència massiva en contra dels poders de l'Estat, en contra d'aquells que ens estan negant la democràcia i els drets més fonamentals".

Malgrat no descartar del tot que es pugui arribar a un acord que inclogui la CUP abans de la investidura, Sirvent ha insistit que a hores d'ara els cupaires mantenen que s'abstindran a la investidura de Sànchez. En aquest sentit, ha qualificat d'"imprudent" que Roger Torrent hagi convocat el ple d'investidura malgrat que el candidat de JxCat no compti amb la majoria suficient per ser investit.