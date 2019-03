ERC i CUP acusen Ciutadans de defensar un "feminisme per a riques"

Crítiques d'ERC i la CUP al nou model de “feminisme liberal” que Ciutadans va presentar diumenge. Des de la CUP, Natàlia Sànchez ha criticat el “feminisme per riques” que defensa Inés Arrimadas. En una roda de premsa, Sànchez ha assegurat que el que defensa el manifest de Ciutadans "és conseqüència segurament del posicionament d'Inés Arrimadas de l'any passat, en què va intentar venir a dir que en feminisme era massa ideològic per a elles".

La diputada cupaire ha assegurat que el decàleg presentat per la formació taronja està ple de proclames buides que no estan recolzades amb dades i l’ha titllat d’hipòcrita. "Si d'això va el feminisme liberal l’impugnem i ho fem amb un somriure perquè sabem que és una fal·làcia i un pur maquillatge", ha assegurat. Per a la diputada de la CUP, la formació taronja ha recollit “els drets d’unes poques” i l’ha acusat de defensar l'educació i la sanitat privades, enlloc de socialitzar i redistribuir la riquesa.

D’altra banda, des d’ERC, Jenn Díaz ha declarat que "el feminisme liberal és l'enemic del feminisme". Durant una roda de premsa de la formació republicana, Díaz ha assegurat que el moviment feminista busca garantir "també a les dones amb poder, també a Inés Arrimadas, que tinguin les mateixes oportunitats que els homes". "Defensem que la líder de l'oposició no pateixi discriminació pel fet de ser dona, però no podem acceptar que mercadegi amb una lluita que va més enllà", ha advertit. De totes maneres, Díaz ho considera una victòria del moviment perquè fins i tot Ciutadans “s'ha vist obligat a fer veure que són feministes".

També des del govern espanyol s’ha criticat la proposta de Ciutadans. La Ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que hi ha un joc de paraules al combinar les paraules “feminisme” i “liberal”, que no “quadren” i només les utilitzen aquells que no “s’atreveixen a pronunciar-se sobre una matèria clara. Ho va dir dilluns en un acte institucional en commemoració del Dia de les Dones. Ha admès però, que si que “hi ha unanimitat en que el món ha de ser feminista i que ha d’avançar per a què totes les dones aprofitin la seva potencialitat, perquè evidentment són necessàries”.

Sobre el decàleg també s’han pronunciat Fernando Grande-Marlaska, que ha defensat que donar suport al 8M no significa assumir una política en concret si no que suposa “la major de les neutralitats polítiques” doncs la igualtat de la dona és qüestió de drets humans, i Josep Borrell, que ha assegurat que “la igualtat entre homes i dones és cosa d’homes” els quals “han de comprometre’s”. També s’ha posicionat José Luis Ábalos que ha criticat que s’utilitzi el 8M per “intentar enfrontar els homes i a les dones”.