La CUP flexibilitza els terminis per la República i aposta per "dotar de sobirania" el país i revertir les retallades

La CUP canvia de guió i flexibilitza ara els terminis per la materialització de la República. Si bé aquest dijous en una entrevista a 'El Periódico' el diputat cupaire Carles Riera situava en nou mesos el període per assolir la independència, aquest divendres la formació anticapitalista ha emès un comunicat en què prioritza "que es legisli en clau de superar els límits del neoliberalisme i les retallades en serveis públics i que es faci una aposta per dotar de sobirania les institucions i els carrers del país". "Per la formació de la unitat popular aquest és el tema central de debat en aquest inici de curs i no pas els terminis concrets de materialització de la República", anota el partit.

Segons informa, la CUP s'ha reunit aquests darrers dies amb diversos actors "per poder bastir el més aviat possible una proposta nítida de mobilització però també d’actuació institucional que serveixi per trencar els límits del règim del 78 i l’actual règim borbònic en clau de desbordament democràtic, social i nacional". En aquest sentit, els cupaires assenyalen que la seva tasca en el nou curs polític anirà encaminada a fer un "seguiment polític de les accions que impulsa el Govern de la Generalitat per tal que no tanquin per dalt allò que vam obrir per baix la tardor passada".

La formació de l'esquerra independentista insisteix també que la seva aposta " passa pel desenvolupament de mesures que garanteixin i dignifiquin les condicions d’existència de les classes populars i l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble català".