La CUP no assegura el suport a Puigdemont si ell no es compromet a "materialitzar la República"

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha alertat aquest dimarts que el seu partit no decidirà si dona suport a Carles Puigdemont fins que sàpiga si Junts per Catatalunya (JxCat) i ERC es comprometen a implementar la República. "No volem ser un fre per construir un govern republicà, però constatem que no tenim cap constància que aquest Govern tingui la intenció de materialitzar la República", ha assegurat Sànchez, que ha demanat més "claredat" i "concreció" sobre el programa de govern que desenvoluparia un executiu format per JxCat i ERC.

La diputada s'ha referit a les afirmacions que va fer ahir Puigdemont a Dinamarca, on va obrir la porta a la celebració d'un altre referèndum a tot l'Estat, com a mostra d'aquesta ambigüitat. "La sobirania popular es va expressar l’1-O. Aquest és el marc vàlid per implementar la República. Tornar al punt de partida no és dins els nostres plans", ha assegurat.

Segons Sànchez, la CUP s'ha reunit de manera bilateral tant amb representants de JxCat com d'ERC, amb qui han intercanviat propostes, però no amb la "claredat" suficient, al seu parer.

Aval a la decisió de la mesa del Parlament

Després d'haver criticat el to "autonomista" de Roger Torrent en el seu primer discurs com a president del Parlament, avui la CUP ha aplaudit la seva decisió de visitar tant Puigdemont i la resta de diputats a Bèlgica com els diputats que són a la presó. "L'emplacem a habilitar tots els mecanismes per assegurar els drets dels diputats electes", ha assegurat Sànchez.

Per a la cupaire, a més, qualsevol manera que trobi la mesa del Parlament d'assegurar la delegació de vot és una manera d'afrontar l'excepcionalitat del moment. La CUP, per tant, valora que l'òrgan treballi per "garantir els drets dels diputats electes". "Respectem qualsevol estratègia per fer front a la situació", ha dit Sànchez: "Hi ha en joc la sobirania d'aquest Parlament i els drets de les persones electes enfront d'una política repressiva", ha assegurat. "Independentment de qui acabi presidint la Generalitat, és important que no es permeti cap ingerència de l'Estat que vulneri la sobirania del Parlament", ha insistit.