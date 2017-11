La CUP admet que estan parlant amb Fachin i el seu nou corrent per si poden sumar-los

La CUP es presentarà a les eleccions del 21-D sota les seves sigles. Així ho va votar en l'assemblea de Granollers d'ahir, però això no vol dir que puguin sumar veus i noms externs a la CUP sota el seu paraigües. Així ho han confirmat Lluc Salellas (regidor de la CUP a Girona) i Núria Gibert (regidora a Sant Cugat del Vallès i portaveu del secretariat de la CUP) en una entrevista a Catalunya Ràdio.

"Estem parlant amb Fachin i el seu nou corrent Som Alternativa per si es poden sumar amb nosaltres. Parlem amb ells i amb d'altres, també, com Procés Constituent, amb qui ja tenim línies de treball des de fa temps", ha explicat Salellas. De la mateixa manera, però, advertia: "Si ells se sumen sabran que es presenten amb una llista clarament independentista".

Autocrítica

Salellas -germà del diputat cupaire Benet Salellas- també admet que fins ara no tot s'ha fet bé des de l'independentisme: "Ens tocarà a tots fer autocrítica. Votant lleis no n’hi ha hagut prou per construir una república".

En la mateixa línia, Núria Gibert ha dit: "Hem d’intentar ser molts més; amb la majoria mobilitzada d'ara segurament o n’hi ha prou".

Salellas explica un altre dels problemes del Procés: "El que hem après en tot aquest temps és el valor de la sinceritat". Segons el cupaire, durant aquest temps n'ha faltat, de "sinceritat". "Per part de tots, però des del nostre punt de vista, en especial de part de qui tenia més responsabilitat durant aquest temps".

Les llistes de la CUP

"Les llistes electorals s'estan fent ara, però tampoc volem descapitalitzar la bona feina que estan fent algunes alcaldies com les de Sabadell o Badalona. La CUP va néixer des del municipalisme", ha afirmat Gibert que, preguntada si cap dels diputats de la CUP actuals repetirà a les llistes pel 21-D, no ho va deixar clar: "Tenim uns estatuts clars [un diputat de la CUP només pot estar-s'hi una legislatura], però no estan pensats per a una situació excepcional com l’actual".

Sigui com sigui, però, Lluc Salellas admet que abans de decidir si es presentaven a les eleccions o no, "des de 1 d’octubre hem tingut moltes trobades amb els partits, junts i bilaterals. Si ens presentem hem de tenir clar què hi anem a fer, al Parlament, i cal coordinar-nos. Amb el Parlament no n’hi ha prou, però és clau ser-hi, també".