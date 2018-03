La CUP veuria un "fet rellevant" que la mesa autoritzés el vot delegat per a Puigdemont i Comín

La CUP no es mou ni un mil·límetre. El líder dels anticapitalistes al Parlament, Carles Riera, ha deixat clar en roda de premsa que ni la qüestió de confiança ni la possible candidatura de Jordi Turull "no modifica l'allunyament polític" sobre el pla de Govern de JxCat i ERC, que ha tornat a titllar "d'autonomista". Ara bé, ha considerat un "fet rellevant" si la mesa es decidís a autoritzar el vot delegat a Carles Puigdemont i Antoni Comín, malgrat que a dia d'avui els exiliats a Brussel·les no han fet aquesta sol·licitud.

En aquest sentit, la CUP ha registrat una petició a la mesa perquè es pronunciï sobre aquesta qüestió. "És la mesa qui ha de ser competent. La sobirania recau en el Parlament i no en el Tribunal Constitucional", ha apuntat Riera. El diputat ha remarcat que en funció del posicionament que tingui la mesa sobre aquesta qüestió serà una manera de prendre la temperatura a l'actitud de JxCat i ERC en relació a la "desobediència". Tanmateix, Riera ha puntualitzat que si la mesa acceptés el vot delegat es produiria un "fet prou important" com per "analitzar-lo" però no ha assegurat que canviaria el seu sentit del vot.

El portaveu cupaire ha subratllat que la qüestió de confiança tindria sentit si arribés després de fer un "pas polític transcendent" o per tenir un "reforç suplementari" abans d'afrontar un "repte polític d'agenda republicana". "Però se'ns planteja una legislatura plana", ha lamentat Riera, que ha insistit que només un "canvi de programa polític" comptarà amb el suport de la CUP a la investidura. Aquest mateix argument ha servit perquè Riera negués el seu suport a una possible candidatura de Jordi Turull si no va acompanyada d'un programa de Govern "republicà". Tanmateix, ha apuntat que "la darrera proposta" que ha rebut la CUP és de Jordi Sànchez.

En relació a la possibilitat que el ple se celebri la setmana que ve, Riera ha asseverat que "la CUP no té pressa". Preguntat per si hi ha temps per convocar un consell polític de la formació que estudiï una nova proposta de JxCat i ERC, Riera ha destacat que "si hi ha un canvi substancial, hi ha temps de tot". Tot i això, ha lamentat que els anticapitalistes no han obtingut resposta sobre la proposta que el procés constituent sigui vinculant i les institucions es comprometin a tirar-lo endavant, ni sobre la petició d'aplicar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.

La renúncia de Sànchez, una "mala notícia"

Riera també s'ha pronunciat al respecte de la intenció de l'exlíder de l'ANC de deixar l'escó i l'ha considerat una "mala notícia". "Amb tot el respecte i la solidaritat, volem remarcar que cal respectar i aplicar la voluntat popular", ha subratllat el líder de la CUP al Parlament. Encara amb l'ull posat en el Tribunal Suprem, Riera ha expressat que si es confirma la sortida de Joaquim Forn de la presó, la CUP rebrà amb "alegria i satisfacció" la notícia, per bé que ha lamentat que hagi de pagar una fiança i quedi amb càrrecs.