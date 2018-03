La CUP manté l'abstenció i suggereix que Puigdemont i Comín deleguin el vot o bé deixin l'escó

La CUP ha advertit JxCat i ERC que, si segueixen proposant una "gestió de l'autonomia", els anticapitalistes mantindran la seva abstenció en la investidura, per la qual cosa els ha instat a explorar "possibilitats" com que Carles Puigdemont i Antoni Comín deleguin el vot o bé deixin l'escó.

El grup parlamentari de JxCat va insistir ahir a investir president Jordi Sànchez, malgrat que segueix en presó preventiva, en una reunió a Brussel·les en la qual, segons publica el diari ARA, Puigdemont va obrir la porta a renunciar a l'escó per evitar eleccions. El seu grup, però, li va demanar que no abandoni l'acta.

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va apel·lar a la "responsabilitat d'estat" de la CUP, els vots de la qual podrien servir per desbloquejar la investidura i evitar una repetició de les eleccions.

Avui, en declaracions a La Xarxa, el diputat de la CUP Vidal Aragonés ha negat que els anticapitalistes sentin pressió: "Qui hauria de tenir pressió són altres, aquells que potser no estan fent passos endavant per fer efectiva la República".

Aragonés ha deixat clar que el seu partit rebutja que "sigui el Tribunal Suprem o el Constitucional els qui determinin el candidat", i ha advertit JxCat i ERC que si no varien la seva proposta de programa de govern i "ens presenten exactament el mateix, ja tenen la resposta: quatre abstencions. Però si proposen mesures per avançar en la construcció de la República, ens trobaran".

Ha suggerit que la CUP ha posat sobre la taula "un pla C i D", que passaria perquè els anticapitalistes mantinguin la seva abstenció i que es permeti delegar el vot a Puigdemont i Comín o que, donat el cas, renunciïn als seus escons, supòsits en els quals JxCat i ERC tindrien majoria suficient per si sols per a la investidura.

Així, ha recordat que hi ha "diferents expressions amb les quals els seus diputats sumen", amb relació a aquestes dues possibilitats: "Amb les abstencions de la CUP, JxCat i ERC sumen? Sí. Poden fer Govern quan vulguin. (...) Pot fer perfectament Govern i president".

Ha deixat clar que "en cap moment" s'ha "demanat ni es demanarà la renúncia" dels dos diputats. "Però hi ha altres vies", ha recalcat amb relació a la delegació de vot, que no seria "un exercici de desobediència, sinó d'obediència".

Aragonés ha admès que de la reunió de JxCat d'ahir el seu partit "n'esperava una altra cosa" i els ha exigit que explicitin "quines mesures concretes estan posant sobre la taula per construir un Estat", ja que els anticapitalistes es neguen a "gestionar una autonomia durant quatre anys. Si fan això, no ens trobaran".

Finalment, encara que ha evitat parlar de possibles candidats a la investidura, sí que ha admès que l'opció de Quim Torra, exlíder d'Òmnium, "pot generar menys antipatia" entre les bases de la CUP que la de Jordi Turull, ja que una persona "lligada" al PDECat suposa "una dificultat afegida", encara que el que és rellevant és "el programa".