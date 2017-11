La CUP sondeja Bel Olid com a independent dins la candidatura

La configuració de la llista electoral de la CUP a les eleccions del 21 de desembre no està sent plàcida. En les darreres hores, diversos dirigents del món municipal han alçat la veu per demanar amplitud de mires a la formació de l'esquerra independentista a l'hora d'elaborar la llista electoral i perquè s'inspirin en les confluències d'esquerres que es van presentar als ajuntaments metropolitans a les eleccions municipals de l'any 2015. La candidatura que en un primer moment s'havia elaborat per part de la comissió de llistes -a partir de noms que havien proposat les assemblees territorials- no satisfà a alguns sectors de la CUP de l'entorn de Poble Lliure però tampoc a les persones proclius a les confluències d'esquerres i amb Podem. De moment, el nom que es perfila de número u és el del diputat Carles Riera i l'havien de seguir la regidora de Barcelona Maria Rovira i també Xevi Generó. Aquests dos últims candidats, però, no generen consens en altres sectors de la CUP. És per això que finalment podrien acabar ocupant altres posicions de la candidatura.

La voluntat de la CUP també és incloure independents. Un dels noms que, segons ha pogut saber l'ARA, s'està sondejant és el de Bel Olid, com a independent dins la candidatura. Olid (Mataró, 1977) és escriptora i activista feminista. Des de l'any 2015 presideix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. En les eleccions del 27 de setembre es va mostrar crítica a l'hora de valorar la candidatura de la CUP. En una entrevista a Crític va esmenar que el cap de llista hagués estat Antonio Baños i no Anna Gabriel: "Sóc superfan del Baños; però, si fos “la Baños”, estaria més contenta! L’Anna Gabriel, per què era la segona? La CUP no és un partit que hagi de fer això. Van molt de feministes i de parlar en femení, però a l’hora de la veritat fan el mateix que fa Convergència!".

En les últimes hores, diversos dirigents municipals s'han pronunciat sobre com s'està elaborant la llista de la CUP. El regidor de Badalona Jose Téllez ha assegurat, a través de Twitter: "La CUP el 21-D necessita aglutinar el màxim de vot possible favorable a la República i amb un programa d'emergència social. I aquest és un espai plural i ampli que s'ha de veure reflectit en la seva llista electoral". I segueix: "Necessitem gent provinent de molts espais diferents. Replegar-se en si mateixa, amb perfils que són massa auto-referent de l'Esquerra Independentista no és una estratègia que ajudi a sumar majories per a impulsar el procés constituent cap a la República després del 21-D". També acaba amb una darrera pinzellada: "Estem en l'etapa de lideratges femenins".

[FIL] La CUP el #21D necessita aglutinar el màxim de vot possible favorable a la República i amb un programa d'emergència social. I aquest és un espai plural i ampli que s'ha de veure reflectit en la seva llista electoral. /1 — Jose Téllez (@JosepTellez) 14 de novembre de 2017

Necessitem gent provinent de molts espais diferents. Replegar-se en si mateixa, amb perfils que són massa auto-referent de l’Esquerra Independentista no és una estratègia que ajudi a sumar majories per a impulsar el procés constituent cap a la República després del #21D /2 — Jose Téllez (@JosepTellez) 14 de novembre de 2017

També l'exdiputada Pilar Castillejo (Ripollet) i l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, s'han pronunciat en el mateix sentit que Téllez. "Per ser el referent de [la República, el feminisme i l'emergència social] cal pluralitat. I cal sumar per bastir les majories necessàries per fer realitat el procés constituent", ha assegurat Castillejo a Twitter. Mentre que Escolà ha reclamat "ampliar l'espai" i construir la "unitat popular" que, assegura, ha estat "clau als municipis metropolitans per la República".

Per ser aquest referent cal pluralitat. I cal sumar per bastir les majories necessàries per fer realitat el procés constituent, de base i vinculant, q faci real el nostre projecte de República. Pluralitat i suma han de ser el projecte de la Cup 2/2 — Pilar Castillejo (@PlrCastillejo) 14 de novembre de 2017

La #UnitatPopular ha estat clau als municipis metropolitans per la #República. Seguim ampliant l'espai, amb la valentia necessària, només així farem del #21D una oportunitat per avançar cap a un futur de justícia social. — Carles Escolà Sánche (@carlesescola78) 14 de novembre de 2017

Ballester, d'Arenys de Munt

Dels altres noms que es perfilaven entre els deu primers de la llista, en les darreres hores s'hi situa també la regidora d'Arenys de Munt Maria Ballester, en detriment de Mireia Caldes. També cal veure si finalment hi ha una aliança amb la plataforma Som Alternativa, el nou espai que lidera l'exsecretari general de Podem Albano Dante Fachin amb els seus afins, com es tradueix en la llista electoral de la CUP pel 21-D.

Entre els deu primers llocs per Barcelona també hi hauria el regidor de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà i advocat del Col·lectiu Ronda Vidal Aragonès, Isa Benítez (COS) o l'actual portaveu del secretariat, Núria Gibert -tot i que no en una posició de sortida-.

En funció de com s'acabi configurant la llista, apunten fonts de la formació, la diputada Mireia Boya podria situar-se a l'encapçalament de la candidatura a la circumscripció de Lleida.

El perfil de Carles Riera

Riera es pot tornar a presentar perquè no ha estat diputat durant tota la legislatura -els estatuts de la CUP impedeixen tornar-se presentar més d'un mandat-. Va ocupar el número 11 per Barcelona el 27-S i va assumir l'escó l'octubre de 2016 en substitució de Pilar Castillejo. Ha estat diputat durant un any. Riera va ser president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN) entre els anys 2010 al 2015, i anteriorment havia militat en diverses organitzacions sobiranistes, entre elles la Crida a la Solidaritat. És militant d'Endavant-Osan, del sector considerat més dur de la CUP, però genera consens dins l'organtizació -segons diverses fonts consultades-.