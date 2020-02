Calvet es mostra "a disposició" de JxCat per ser el candidat a la Generalitat

Damià Calvet està "a disposició" de Junts per Catalunya per ser el pròxim candidat a la presidència de la Generalitat. Així ho ha explicitat aquest dilluns en una conferència al fòrum Barcelona Tribuna, on ha assegurat que el seu perfil és un dels que s'"adequa" entre els possibles noms –tal com recull l'ACN–. La cursa interna a Junts per Catalunya per ser el pròxim candidat ja ha començat, malgrat que els negociadors de l'ordenació de l'espai –David Bonvehí i Jordi Sànchez– no estiguin ara mateix en aquesta fase: abans volen intentar bastir una única organització política.

Calvet és conseller de Territori i mà dreta de l'extitular d'aquest departament i ara empresonat, Josep Rull. Com va explicar l'ARA el 14 de gener, les tradicionals famílies del PDECat –rullistes i els turullistes, en al·lusió a l'exconseller de Presidència Jordi Turull– han pactat promoure Calvet com a candidat a la Generalitat, mentre que el titular d'Interior, Miquel Buch, estret col·laborador, aspiraria a tenir un rol al partit. Ara bé, cal veure si Calvet també és ungit per l'expresident Carles Puigdemont (la seva opinió serà molt rellevant) i si és acceptat pels independents. D'entrada, el conseller té un peu a les dues organitzacions: forma part del comitè nacional del PDECat com a membre nat per ser conseller i, alhora, és membre del govern de la Crida.

El titular del departament de Territori, però, no és l'únic nom que aspira a fer tàndem amb l'expresident Carles Puigdemont a les pròximes eleccions al Parlament – tot i que encara no està decidit quina serà la posició que ell tindrà–. Dins el mateix Govern hi ha dos noms més: la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i el titular de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Aquest últim també es va posar a disposició del partit fa uns dies.

651x366 Jordi Puigneró: “Creixen els ciberatacs en acostar-se l’1-O” / MANOLO GARCIA Jordi Puigneró: “Creixen els ciberatacs en acostar-se l’1-O” / MANOLO GARCIA

Fora de l'executiu també s'amplia la llista de possibles noms: la diputada i cap del grup municipal, Elsa Artadi, que forma part de l'entorn més pròxim a Puigdemont i també al nucli decisori de JxCat; la líder al Congrés, Laura Borràs, una de les dirigents més pròximes al president, Quim Torra; a més de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que apareixeria com un nom de consens entre independents i el PDECat però que no aspiraria ara a fer el pas.

La llista s'acaba –ara per ara– amb l'expresident Artur Mas, el retorn del clau sempre sobrevola els debats interns de JxCat. Ell mateix ha dit que no té ganes de tornar a la primera línia política, però en les pròximes setmanes tornarà a prendre rellevància mediàtica, perquè se li acaba la inhabilitació pel 9-N el 23 de febrer i perquè presenta el seu nou llibre Cap fred, cor calent: El Procés en primera persona (Columna). Hi ha qui veuria amb bons ulls un tàndem Puigdemont-Mas a les eleccions, però la majoria de fonts veuen molt complicada aquesta operació. De fet, veuen difícil que Mas pugui representar també bona part dels independents de JxCat. El que sí que es descarta del tot és que l'expresident s'enfronti a Puigdemont si l'ordenació de l'espai acaba amb escissió i el PDECat es presenta en solitari a les eleccions. El més probable, doncs, ara per ara és que els presidents no es presentin junts com a candidats de JxCat a les eleccions, però tampoc s'enfrontaran.