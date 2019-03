Artadi assegura que JxCat no farà "política de bloqueig" a Madrid

Després que ahir diumenge el consell nacional del Partit Demòcrata avalés els plans de Carles Puigdemont i aprovés que JxCat es presenti a les generals amb una candidatura amb més perfils afins a l'expresident, representants de les diferents ànimes de l'espai s'han posicionat sobre quin ha de ser el paper de la formació al Congrés. La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha assegurat avui a Catalunya Ràdio que JxCat no farà "política de bloqueig" a Madrid. Amb tot, ha considerat que els partits independentistes han de ser molt exigents al Congrés amb les formacions que tinguin capacitat de conformar l'executiu després del 28-A.

Artadi ha deixat clar que la política espanyola pateix una "gran inestabilitat" i que la propera legislatura a les Corts ha de passar per intentar donar una "solució política" al conflicte entre Catalunya i l'Estat, a més d'exigir que es respecti el dret a l'autodeterminació i la fi de la "repressió". "No entendríem anar a Madrid només a pactar temes sectorials", ha apuntat la consellera. El president de la Crida, Jordi Sànchez, serà el cap de llista el 28-A per Barcelona, amb la consellera Laura Borràs com a número dos.

Al seu torn, el diputat del PDECat Carles Campuzano ha lamentat aquest dilluns que no s'hagi fet un procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions del 28-A. "M'hauria agradat participar en unes primàries i confrontar idees amb els companys que pensen de manera diferent", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio: "M'hauria agradat que el procés hagués estat més democràtic". Així mateix, ha avisat en referència a Carles Puigdemont que els partits són "alguna cosa més que els seus líders" i ha defensat que, tot i que es necessiten lideratges forts, els espais polítics "no poden dependre exclusivament d'uns líders".

Campuzano creu que és d'una "profunda incompetència" anar a Madrid per bloquejar la política espanyola i dir "no a tot". En aquest sentit, creu que hauria estat "més intel·ligent" permetre la tramitació dels pressupostos estatals. El diputat ha fet aquestes declaracions conscient que, amb la victòria de Puigdemont, el corrent més pragmàtic i moderat del PDECat perdrà el seu últim bastió d'influència, al Congrés. De fet, en els últims temps la formació havia fet valdre les seves tesis en moments clau com la moció de censura a Mariano Rajoy: un paper destacable que havia incomodat Puigdemont.

Municipals i europees

Pel que fa a les municipals, Artadi ha insistit que li agradaria "molt" que Mascarell s'afegís a la llista de JxCat. El delegat del Govern a Madrid va anunciar fa mesos la voluntat de presentar-se als comicis amb una candidatura independent. Fonts pròximes a Mascarell, però, indiquen a l'ACN que podria sumar-se a la llista de Forn, Artadi i Neus Munté com a número quatre. "Seria un gran valor si poguéssim generar una candidatura de confluència", ha conclòs Artadi.

D'altra banda, i sobre les eleccions europees, Artadi ha reconegut que la decisió de Carles Puigdemont de liderar la candidatura ha sorprès molta gent de l'espai. Sigui com sigui, la consellera creu que l'expresident del Govern estaria disposat a renunciar a aquesta decisió si fos per formar una llista unitària amb ERC i ser el número dos del seu cap de llista, Oriol Junqueras.

Encara sobre les europees, Artadi ha confirmat la notícia avançada per l'ACN pel que fa al malestar a les files del PNB, que van conèixer per la premsa la voluntat de Puigdemont d'encapçalar la candidatura de JxCat. Els nacionalistes bascos tenen un preacord amb el PDECat per concórrer plegats als comicis a l'Eurocambra. "És possible que no en sabessin res. No s'ha treballat amb el PNB perquè primer hem abordat el nostre projecte polític", ha argumentat Artadi.