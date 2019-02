Les Candidatures Alternatives del Vallès debaten reeditar la coalició electoral amb la CUP a les municipals

Les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), que engloben partits de l'esquerra alternativa, debatran en les properes setmanes si mantenen la coalició amb la CUP per presentar-se junts a les eleccions municipals. Sectors vinculats a Podem, EUiA i ICV refusen anar de bracet amb els cupaires perquè prefereixen fer-ho amb els comuns i el pacte de fa quatre anys no es reeditarà en algunes ciutats com Sant Adrià del Besós.

"Algunes candidatures plurals han plantejat quin ha de ser el paraigua sota el qual es presentin", explica a l’ARA Pilar Castillejo, primera tinent d’alcalde Ripollet i que va treballar per confluir amb la CUP i sumar en favor de Poble Actiu, la marca que utilitza l'esquerra independentista per agrupar suports de cara als consells comarcals i les diputacions.

La dirigent de COP-Compromís per Ripollet ho justifica per l’aparició de Catalunya En Comú-Podem: "Fa quatre anys no hi havia l’espai dels comuns i ara es plantegen altres opcions", assenyala la que també va ser diputada de la CUP mentre puntualitza que la "decisió no serà global, dependrà de cada municipi i del pes que hi tinguin la CUP o els comuns".

A les eleccions municipals de 2015, les CAV van passar de tenir 16 regidors a aconseguir-ne 45 amb 41.660 vots i guanyant les eleccions a Ripollet i esdevenint primera força de l'oposició a Badia com a Alternativa d'Esquerres per Badia (5), Cerdanyola com a Compromís per Cerdanyola (5) i Sant Cugat com a CUP-Procés Constituent (4). També va obtenir quatre regidors a Sabadell, Castellar del Vallès, Barberà o tres a Rubí aportant cinc representants al Consell Comarcal.

Espai polític propi: "Ni CUP ni comuns"

Aquest debat es produeix just en el moment que diferents candidatures de confluència d’esquerres i sobiranistes han decidit unir-se en un únic espai polític supramunicipal. Aquest nou espai polític que es presentarà demà a Badalona neix del municipalisme i ha estat liderat per candidatures com Guanyem Badalona, Guanyem Cerdanyola i Decidim Ripollet, que van néixer als anteriors comicis de 2015 i que han estat governant les respectives ciutats.

Després de l’èxit d’aquestes iniciatives, s’han configurat per a les properes eleccions del maig un total de 15 candidatures repartides per tot el territori català, algunes noves com Guanyem Girona i altres amb llarga trajectòria com les CAV. Aquestes candidatures volen ser un espai de trobada entre independentistes i federalistes, amb la República Catalana com a element comú.

El tercer tinent d’alcalde de Badalona, José Téllez, exposa que ara han decidit unir-se i reivindicar-se com un espai polític nacional propi que superi els límits dels partits d’esquerres actualment existents. "Ens volen encasellar com a CUP o els comuns i som un espai polític propi que busca coordinar-se sense la voluntat de ser un nou partit", deixa clar Téllez, que també està encausat per l’1-O per impedir que la policia local requisés uns cartells del referèndum. En aquest sentit, mantenen converses també amb Sobiranistes, la plataforma dels comuns que lideren Elisenda Alamany o Joan Josep Nuet.

Castillejo rebat que la creació d’aquest nou espai sigui el desencadenant de deixar d’anar sota la coalició de Poble Actiu: "Aquest nou espai no vol dir que es desfaci l’espai de coordinació amb la CUP o que no es reeditin pactes locals amb aquesta formació, on el balanç és molt positiu, sinó que volem teixir una aliança més àmplia que vagi més enllà de l’àmbit comarcal", deixa clar Castillejo,