Cap reacció de l'Estat pel Twitter anònim d'un cap de la Guàrdia Civil

El tinent coronel Daniel Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya, s’oculta a les xarxes socials sota el pseudònim de Tácito ( @nmaquiavelo1984), segons va informar el diari ‘Público’. Amb aquest ‘nick’ i amb la descripció de “politòleg” critica polítics, als quals ell mateix investiga en les tres causes obertes sobre l’1 d’octubre al Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona. La Guàrdia Civil va assegurar a preguntes de l’ARA que només es responsabilitzen del perfil oficial del cos a Twitter. El ministeri de l’Interior no es va respondre.

“Neutralitat inexistent, barreja ideologia amb professió” va piular l’exdiputada de la CUP Mireia Boya a Twitter. “Si es confirma, és escandalós. Els seus informes, se suposa que imparcials i objectius, serveixen de base per les incriminacions”, va afegir l’advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas.

El 2 de febrer, quan l’Ajuntament de Barcelona va anunciar que es personaria en totes les causes judicials per la repressió de l’1 d’octubre, el comentari a Twitter de l’usuari Tácito va ser: “Estarem atents a veure si s’utilitzen diners públics”. El 14 de novembre, després que ‘El Periódico’ publiqués “L’independentisme posa el fre. Mas, Comín, Campuzano, Tardà i Òmnium se sumen a l’autocrítica de l’estratègia secessionista”, la resposta de Tácito va ser: “Sí, però els processos no, la justícia no s’atura”.

A més a més, Baena té un altre perfil amb el seu nom real, en què ha fet altres comentaris que tampoc resulten del tot neutrals: “Fiscal General Maza DEP. Los que quedamos cumpliremos hasta el final. A la orden”, va escriure el dia que va morir Maza. “Fuerza Señoría. Nada podrá con nosotros”, va piular adjuntant una notícia sobre l’hospitalització del jutge que porta el cas de l’1-O a Barcelona. I, el 9 de febrer, un de més críptic però de to semblant: "Ladran. No solo porque cabalgamos. Sino porque somos imparables".