Carme Forcadell i Anna Simó demanen traslladar la seva causa al TSJC

Carme Forcadell i Anna Simó han presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per demanar que el cas del referèndum de l'1 d'octubre en què estan imputades pugui ser traslladat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no es mantingui al Tribunal Suprem. En l'escrit, l'advocada explica que els fets pels quals se les acusa van tenir lloc a Catalunya i que el TSJC és l'òrgan "competent" per jutjar-los.

Així, l'advocada argumenta que si els fets que narra el ministeri fiscal "podrien constituir" delicte de sedició i rebel·lió, especifica que tots ells "succeeixen en la seva totalitat a Catalunya". Per això, Olga Arderiu considera que el TSJC és el tribunal competent per jutjar-los, tal com va fer amb la consulta del 9-N, exemplifica.

Així, exposa que quan UPyD va presentar la querella contra el 9-N el 2014, aquesta formació ho va fer al Tribunal Suprem, però el ministeri fiscal, en aquella ocasió -explica l'advocada en el text- "va rebutjar de manera taxativa la possible competència del Tribunal Suprem". De fet, el Suprem va assumir l'argumentació que va fer servir llavors la fiscalia sobre el 9-N: "Els fets transcendeixen molt l'àmbit de Catalunya perquè suposen extreure el dret de subjectes sobirans, el conjunt de ciutadans espanyols, a favor dels ciutadans residents a la comunitat autònoma de Catalunya".

En aquest sentit, Arderiu també diu que en el cas de l'1-O, el Tribunal Suprem no exposa en cap de les resolucions emeses els arguments per un "canvi tan important de criteri en l'assumpció de la competència". El TSJC, explica l'advocada en l'escrit, té jutges que s'han mostrat competents per assumir la investigació de delictes com els de sedició i rebel·lió.

A més, en el recurs també argumenten que el fet que el Suprem sigui un tribunal de segona instància limita els drets de les acusades de presentar un recurs: "El Tribunal Suprem no gaudeix de segona instància, un extrem que contravé el dret al recurs i a la revisió per un tribunal superior, emmarcat dins del dret fonamental a la tutela judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties".

Per tot plegat, la defensa de Carme Forcadell i Anna Simó demana empara al TC i que s'anul·lin les dues resolucions del Tribunal Suprem dictades el 31 d'octubre i el 18 de desembre, i que es retorni la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L'expresidenta del Parlament i l'ex secretària primera de la mesa -igual que la resta de membres de la mesa sobiranistes- estan imputades per delictes de sedició i rebel·lió per haver permès les votacions de les lleis de referèndum i transitorietat i també per haver participat en el procés de la declaració d'independència. Fins que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no va decidir unir les causes del Govern i de la mesa, era el TSJC qui gestionava el procés contra els membres de la mesa del Parlament.