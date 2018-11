Casado emplaça Sánchez a "deixar de jugar amb les dates i convocar eleccions immediatament"

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplaçat aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a “deixar de jugar amb les dates i convocar eleccions immediatament”. Ho ha fet des de Huelva –on ha participat en un acte de la campanya andalusa– després que el mateix president espanyol i el seu número dos al PSOE, José Luis Ábalos, no hagin descartat unes eleccions anticipades el 26 de maig, coincidint amb les autonòmiques, municipals i europees. Casado ha recordat que el president espanyol, durant la moció de censura, es va comprometre a convocar eleccions. Segons Casado, tot plegat es deu al fet que Sánchez “no té un pla”, i creu que hauria de convocar de seguida unes eleccions que el PP està “preparat” per guanyar.

Casado també ha demanat al president espanyol que cessi la ministra d’Economia, Nadia Calviño, després que s’hagi sabut que va comprar casa seva a través d’una societat per pagar menys impostos. Segons el líder del PP, Sánchez haurà d’explicar al Congrés per què no aplica als seus ministres la mateixa vara de mesurar que als dels altres executius.