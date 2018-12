Casado acusa Sánchez de ser un "titella dels independentistes"

El president del PP, Pablo Casado, ha dit avui que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, està convertint l'Estat en "titella dels independentistes" de Catalunya.

Casado ha participat avui a Vitòria en un acte polític de presentació dels candidats bascos a les eleccions locals i forals del mes de maig del 2019, amb el president dels populars bascos, Alfonso Alonso.

S'ha referit a la situació política a Catalunya i a les afirmacions de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, que ha demanat a Sánchez que decideixi "si mana ell o segueix sent un titella de l'Estat".

"El president del govern ha d'estar al servei de l'Estat, per descomptat", ha afirmat Casado, que ha insistit que Sánchez "ha venut l'Estat per seguir al govern".

El líder del PP també ha fet esment a l'apel·lació del president del govern a la Generalitat perquè passi "de la proclama al diàleg real" i a l'aposta per articular una reforma de l'Estatut.

"Quin diàleg real més hi haurà si [Sánchez] ha permès ser rebut a Barcelona com un cap d'un estat estranger i si ha permès la vergonyosa foto de dues delegacions com si fossin de dos països diferents?", s'ha preguntat.

Casado ha reclamat que el president del Govern expliqui "quin diàleg més" hi pot haver si ofereix "una consulta d'autodeterminació" a Catalunya i si està plantejant "matxacar la Constitució aprovant un Estatut clarament inconstitucional".

"Sánchez ha decidit estar a les ordres dels independentistes per seguir una setmana més al govern d'Espanya", ha recalcat.