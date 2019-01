Casado, "convençut" que el judici de l'1-O demostrarà la violència i la malversació i el pla "traçat" dels encausats

El president de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que està "convençut" que amb el judici de l'1-O es veurà la violència i la malversació que "hi va haver" a Catalunya i el pla "preconfigurat" i "perfectament traçat" dels polítics processats per "trencar la legalitat i aconseguir la independència". En un acte a Badalona, Casado ha apuntat que el procediment judicial aportarà "dades que no s'han vist als mitjans" i la implicació dels partits independentistes. El dirigent ha exigit a la resta de formacions "respectar" la separació de poders, acabar amb "l'assetjament a jutges" i amb les "pressions" dels independentistes al govern espanyol perquè la fiscalia retiri les acusacions als polítics processats per l'1-O.

En aquest sentit, Casado ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no "mercadegi" amb la justícia, les llibertats i la convivència a Catalunya. També ha titllat d'"irresponsable" al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per "intentar negociar" amb el president de la Generalitat, Quim Torra, els pressupostos catalans "a canvi" del suport als comptes estatals. "A canvi del de sempre: impunitat, desigualtat en inversions respecte a les altres comunitats autònomes i amb la ruptura de la legalitat, la prosperitat, llibertat i convivència", ha opinat. "Només demanem que es faci justícia, hi ha una Constitució que contempla la rebel·lió i la sedició", ha conclòs.

El màxim dirigent del PP ha finalitzat la seva intervenció dient que ells "no crispen" sinó que demanen que es "compleixi la legalitat". En aquest context ha demanat complir la llei "no trencant un aparador o no intentant agredir a guàrdies civils que fan un registre judicial a la conselleria d'Economia, robant en un supermercat o agredint a policies que es manifesten, cometent una infracció de trànsit o trencant el nas a una dona que treu un llaç groc, cometent un delicte davant d'una persona o intentant assaltar el Parlament o donant un cop a la legalitat vigent". "Que es recuperi l'ordre i també la legalitat", ha reclamat.

Finalment, Casado ha demanat que "cessi" la creació d'estructures "paral·leles" i de cossos policials per "justificar la despesa de Waterloo", la "demanda" de mediació internacional per consultes d'autodeterminació, els "ultratges" a la corona i l'"adoctrinament" escolar. També ha demanat la fi de la "propaganda" als mitjans públics, el "desequilibri" en el tractament penitenciari o la "malversació" de fons públic per la causa del procés.