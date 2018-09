Casado insinua que si no s'aplica el 155 a Catalunya es passarà "dels llaços grocs als llaços negres"

Amb el record constant de Mariano Rajoy, el seu successor a la presidència del PP, Pablo Casado, ha clausurat aquest dissabte l'acte d'inauguració del curs polític del partit a Pontevedra, on ha volgut fer gala d'unitat després d'un procés de primàries en Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunga de Galicia, s'havia arribat a postular com un dels preferits. En el primer acte d'aquestes característiques sense Rajoy, Casado ha centrat el seu discurs en dos aspectes: elogiar el PP de Galícia -on el PP hi té les arrels– i criticar i qüestionar tots els moviments polítics de Pedro Sánchez, sobretot a Catalunya. Per a Casado, la inacció de l'executiu socialista en no atrevir-se a aplicar el 155 a Catalunya podria arribar a provocar que els llaços grocs passin a ser "llaços negres", fent referència a un clima de "conflicte civil" als carrers catalans.

Casado ja havia asseverat aquesta setmana que l'independentisme sempre ha estat violent i en aquesta direcció han continuat les seves declaracions. Tot i que aquesta vegada no ha fet servir en cap moment la paraula "violènica" sí que ha assegurat que el president Quim Torra està "sotmetent Catalunya a un conflicte civil als carrers" i ha qualificat "d'espiral de crispació absurda i suïcida" la situació a Catalunya. Casado ha mostrat el seu "suport" i voluntat de " tutelar " el dret a retirar llaços grocs dels "espais públics neutrals" , però ha aprofitat per demostrar que el PP va més enllà que Ciutadans i proposa iniciatives legislatives perquè s'acabi prohibint posar símbols polítics com els llaços grocs als espais públics.



Aquest divendres el PP va anunciar que presentarà una iniciativa per modificar la llei de símbols del 1981 perquè no es puguin penjar símbols com els llaços grocs als espais públics. Casado no només ha recordat la dona que va ser agredida al parc de la Ciutadella, també ha mostrat el seu suport al propietari d'un restaurant de Blanes que ha denunciat intents per part d'altres veïns de penjar llaços grocs a la façana del seu restaurant en contra de la seva voluntat.

Però el president dels populars ho ha aprofitat per demostrar que el seu partit va més enllà que Ciutadans i ha fet servir la comparativa amb una vaga de treballadors públics de neteja: "No només es pot sortir al carrer amb una escombra", ha etzibat.