Casado proposa derogar la llei de memòria històrica i s'aferra a la Transició

Pablo Casado continua fent la guitza a Ciutadans. La Transició després de la mort de Franco és un dels referents que el partit d'Albert Rivera ha fet servir d'eslògan durant l'escalada cap al Congrés dels Diputats. Però Casado no vol quedar-se enrere, ni en el contingut ni en les formes. Si el partit d'Albert Rivera s'ha destacat pels grans eslògans i els fitxatges mediàtics en els seus actes, aquest diumenge el president del Partit Popular ha fet bandera d'un nou eslògan i del seu propi fitxatge. Ha anunciat la creació d'una nova fundació del partit, batejada com a Concòrdia i Llibertat i que presidirà Adolfo Suárez Illana, fill de l'expresident Adolfo Suárez, que ha convidat al faristol.

Ho ha anunciat en l'obertura del curs polític a Ávila, en un discurs que, com recull Efe, ha centrat majoritàriament en la reivindicació de la Transició assegurant que s'estan produint "lectures sectàries de la història". El líder del PP creu que en la transició no hi va haver "ocultació, ni sotmetiment, ni por", sinó que hi va haver "grandesa moral, sentit de la història, reconciliació i concòrdia". Per això, a més de la fundació, ha anunciat que el seu partit tirarà endavant una iniciativa parlamentària per intentar aprovar una "llei de la concòrdia".

Al seu parer, aquesta llei serviria per derogar la normativa actual de la memòria històrica que provoca una "relectura sectària". Creu que la llei de memòria històrica és "irresponsable i innecessària" i que cal substituir-la per la llei que el seu partit proposa.

La nueva fundación del @PPopular se llamará "Concordia y Libertad" y estará presidida por Adolfo Suárez Illana, un gran abogado y compatriota. Este es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestro presidente fundacional de la Transición, Adolfo Suárez. #ConcordiayLibertad pic.twitter.com/v75mzbx4aD — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 2, 2018





I si Rivera recorre Espanya sota el lema "España Ciudadana", Casado ja ha avisat que la paraula "concòrdia" serà molt important aquest curs polític. Però més que mirar endavant ha continuat reivindicant el llegat de la Transició assegurant que el govern de Pedro Sánchez, "igual que amb Zapatero, busca la crispació entre la ciutadania malmetent la Transició i els espanyols que van entendre que el país no està fet de bàndols que s'han d'enfrontar".



De fet, el líder popular ha reivindicat també el paper que va tenir el mateix PSOE en la Transició i ha culpat el "populisme i el secessionisme" que el PSOE "renunciï a la seva història democràtica". "Necessiten que s'oblidi de la seva participació en la Transició perquè sembli que va ser fruit únicament de la dreta", ha etzibat.