Casado retreu a Sánchez que hagi "venut" Espanya als independentistes

El president del PP, Pablo Casado, s'ha ofert avui per "arribar al Govern i rescatar l'Estat" que el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, "ha decidit vendre" en una "negociació ostensible i grotesca", amb Catalunya convertida en un "territori sense llei i aliena al marc constitucional".

"El que cal fer a Catalunya és aplicar l'article 155, incloent-hi el govern d'Espanya i convocar eleccions generals com més aviat millor, de manera immediata", ha insistit Casado, que ha comparat el que va passar ahir als carrers de Barcelona amb el "terrorisme de carrer [...] dels nois de la gasolina" dels quals parlava Xabier Arzalluz.

Casado ha alertat que ara torna a utilitzar-se la paraula 'conflicte' amb Catalunya i ha recordat quan aquest mateix terme s'utilitzava al País Basc per parlar del terrorisme: "Els que engegaven trets i els que els rebíem", ha remarcat per comparar les dues situacions.

Ha rebutjat que el govern d'Espanya pretengui insistir en el diàleg per resoldre la realitat actual, perquè "no pot dialogar amb aquells que el que volen és trencar la convivència i la pau", ni tenir una "política d'apaivagament" amb qui "volen canviar la història d'Espanya i la seva unitat" i que van titllar els espanyols d'"escurçons, de carronyers i de hienes".

El líder del PP ha assegurat que el que fan "els nois de la pintura groga" és "el mateix que feia Batasuna", amb els seus "atacs als aparadors, als caixers, pegar als policies, als periodistes, tallar carreteres, atacar els portals..."

"D'això com en diem? Turisme independentista?", ha ironitzat Casado, convençut que la "revolució dels somriures" de la qual parlen els independentistes no encaixa amb actes violents com "partir-li la cara a un periodista", "rebentar les rodes del cotxe", "pintar esvàstiques", marcar "amb llaços grocs com els nazis als jueus" o "fer 'escraches'" a dirigents del PP català com Xavier García Albiol i Andrea Levy.

Casado ha afirmat que aquesta situació equival a "la ruptura de la Constitució i de la legalitat" per implantar un "règim totalitari a Catalunya, al marge de la llei", contra el qual veu el PP com "l'únic partit" que pot frenar allò que ha anomenat "el pla Torra".

El dirigent popular ha criticat que Sánchez hagi concedit la "bilateralitat" demandada per la Generalitat i amb una "foto vergonyosa", pròpia d'un "protocol diplomàtic" previst per a la recepció d'un país estranger, que estava dissenyat "per humiliar Espanya".

Per a Casado, "el que està passant a Catalunya és absolutament lamentable i inadmissible", perquè el que ha passat en les últimes setmanes ha fet que "el centre de comandament del secessionisme sigui a la Moncloa" i que "aquells que apel·laven al diàleg han acabat atacant l'obra més gran del diàleg, que és la Constitució".

"No estem parlant de diàleg, sinó del desmantellament de la sobirania nacional", ha dit el líder popular, per a qui resulta "repugnant" que el govern negociï amb "els que tenen segrestada la població catalana" i, amb això, estigui protagonitzant un "acte de traïció a Espanya".

Per a Casado els catalans "no tenen por de la llei", sinó que de qui "tenen por és de qui està incomplint i encoratjant que s'incompleixi" la norma.