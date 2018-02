Catalá retreu a Torrent que el seu discurs a l'ICAB ha estat un "error" i "fora de lloc"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha retret al president del Parlament, Roger Torrent, que el seu discurs al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha estat un "error" i fora" de lloc. En declaracions als mitjans, Catalá ha explicat que així mateix li ha dit al president de la cambra en finalitzar l'acte, durant el qual representats del món jurídic han plantat Torrent. "Torrent s'ha equivocat perquè no és un fòrum per fer política, totes les intervencions han estat estrictament professionals. Torrent s'ha equivocat de discurs, de formes i de lloc, no era el lloc adequat", ha declarat.

Catalá ha afirmat que ell no ha marxat "per respecte" a la institució i a la degana de l'ICAB, Maria Eugència Gay, que l'havia convidat, tot i assegurar que s'ha sentit "molt incòmode". El ministre ha posat aquest com un exemple del "desenfocament" de la política catalana, que veu entre les causes del descens de vuit punts del 'sí' a la independència en el darrer CEO.

El ministre ha dit que en finalitzar l'acte ha dit "brevíssimament" a Torrent que s'havia "confós" perquè el d'avui no era un acte polític sinó professional. "Li he dit que em semblava fora de lloc", ha declarat. Ha afegit que ell respecte la llibertat d'expressió i que quan algú discrepa no s'ofèn sinó que ho entén com una "discrepància democràtica", però ha insistit que no era el lloc perquè del que es tractava era de celebrar el dia de la professió de l'advocacia. Així, ha dit que ell també podria haver fet política al seu discurs però ha reivindicat que aquestes les deixa per al parlament espanyol o un acte de partit.

Catalá ha assegurat que entenia la reacció de part dels representants del món jurídic perquè estaven escoltant com el president del Parlament parlava de manca de drets i llibertats davant d'ells, afirmacions que ha dit que són "absolutament falses". "Dir que no hi ha drets, llibertats ni garanties de l'estat de dret, entenc que la gent se senti molt incòmode i ho mostri sortint de la sala", ha manifestat.

D'altra banda, Catalá ha valorat també l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que en la seva darrera onada indica una baixada de vuit punts del 'sí' a la independència. Sobre això, el ministre ha assegurat que posa de manifest que estan "passant moltes coses", entre les que ha situat que hi ha un president "fugit a Brussel·les vivint en un xalet", la cupaire Anna Gabriel "que es vol refugiar a Suïssa" i Torrent fent un discurs polític "on no toca".

Per al ministre, els polítics independentistes estan "donant un espectacle poc edificant i poc democràtic" i ha dit que alguna cosa tindrà a veure amb el resultat del CEO. Ha assegurat que la gent tampoc entén que encara no hi hagi candidat investit.

Sobre aquest tema, Catalá s'ha limitat a dir que el president de la Generalitat l'escollirà el Parlament però que ha de ser algú que "pugui exercir" les seves responsabilitats i tingui les "condicions suficients" per atendre les necessitats dels ciuatdans. "una persona a la presó, un fugit, un sotmès a un procés judicial que pot comportar la inhabilitació no són la millor circumstància per abordar un projecte de govern", ha declarat.

Reaccions entre els assistents

En acabar l'acte, que els periodistes han hagut de seguir a través d'una pantalla des d'una altra sala, diverses fonts consultades han explicat que un dels primers en aixecar-se ha estat l'advocat José María Fuster-Fabra, que era entre el públic. Gairebé simultàniament ho ha fet l'exdegà de l'ICAB i exvicepresident del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay, que era a l'escenari entre la resta d'exdegans del col·legi, i a continuació ho han fet el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, i el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres. També s'han aixecat dos membres de la Junta de Govern.

Partidaris de Torrent han explicat que els juristes que han abandonat l'acte havien d'haver-se quedat perquè es tracta de la primera autoritat de Catalunya en aquest moment. Fonts properes a la junta de govern han explicat que s'havia parlat amb Torrent que faria un discurs menys polític i més institucional, però el president del Parlament no ha seguit la recomanació. Això ha "ofès" alguns representats del món jurídic, que han considerat que sobrepassava el seu "grau de tolerància" perquè no era el moment ni el lloc per fer aquest discurs, i menys encara si es "volen estendre ponts".