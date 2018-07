La delegada del govern espanyol a Catalunya diu que li agradaria que els presos estiguessin en llibertat provisional

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha dit que li agradaria "per comprensió humana" que els presos polítics estiguessin en llibertat provisional, encara que ha volgut remarcar que és una decisió que li correspon al jutge. "A mi m'agradaria perquè fa molt de temps que són a la presó, però això és una determinació del jutge. El jutge deu tenir les seves raons, no puc opinar sobre això, però ja fa molt de temps que hi són, és una qüestió des del punt de vista afectivo-familiar", ha dit Cunillera en una entrevista a la Cadena SER.

D'altra banda, Cunillera ha assenyalat que els símbols independentistes a l'espai públic "no són respectuosos amb aquell que pensa diferent" perquè "allunyen de l'espai públic aquell que no pensa el mateix que els independentistes".