Cayetana Álvarez de Toledo acusa l’esquerra catalana de "blanquejar" l’independentisme

"Jo em considero una persona d'esquerres i sindicalista". I per contradictori que sembli, José María Fidalgo diu que per aquesta raó s'ha assegut al costat de Cayetana Álvarez de Toledo -una persona obertament de dretes- a la sala d'actes del Centre Cultural Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. Per aquesta raó, i perquè es considera una persona que defensa la "igualtat i la llibertat" i creu que aquests dos trets són perfectament compatibles amb ser d'esquerres i poder compartir auditori amb una persona de dretes. De fet, l'ex secretari general de CCOO ja va formar part de la plataforma impulsada per Álvarez de Toledo, 'Libres e iguales’. En els últims anys, a més, s’ha mostrat crític amb les esquerres i s’ha apropat als postulats dels populars. I, aquest vespre, la complicitat entre tots dos s'ha palpat des del minut u.

Tots dos s'han encarregat de diseccionar l'independentisme català amb deteniment. Un moviment que, segons Fidalgo, no es dona en comunitats "pobres": "És la rebel·lió fiscal dels rics!", ha exclamat. L'exsecretari general de CCOO ha definit el moviment independentista com a "populista". Un adjectiu que també ha fet servir Álvarez de Toledo, tot i que la candidata popular s'ha dedicat a buscar els responsables de per què s'ha arribat a la situació actual. I els ha trobat en l'esquerra catalana, i especialment en el paper que el PSC ha jugat des de la Transició a Catalunya. La número u dels populars per Barcelona l'ha culpat d'haver "blanquejat" el nacionalisme primer, i després l'independentisme. "El que ha fet l’esquerra és blanquejar tota aquesta operació i donar una sensació falsa de transversalitat i que Catalunya era un sol poble, perquè un part de l’esquerra decideix sotmetre’s al nacionalisme", ha afirmat.

De fet, la candidata popular ha tirat enrere fins a l’etapa del socialista Ramon Obiols, a qui ha acusat d’"abaixar el cap" davant de Jordi Pujol i el cas de Banca Catalana: "A partir d’aquí comença el sotmetiment del PSC a l’hegemonia del nacionalisme". Aquest suposat procés de "blanqueig" continua amb Pasqual Maragall i José Montilla, segons Álvarez de Toledo, i tot plegat "culmina" amb Miquel Iceta: "Amb la diferència que Iceta marca la política del PSOE". Arribats a aquest punt, la candidata per Barcelona ha reptat al PSOE a definir què entén per "plurinacionalitat" i a detallar "quantes nacions hi ha a Espanya": "Si suposem que entre les nacions hi incorpora Catalunya i el País Basc, ¿també hi incorporarà Andalusia, Navarra o Galícia?"

Durant el col·loqui, tots dos han tingut temps per tornar a rescatar l’episodi de la UAB i tornar-lo a analitzar. Per a Fidalgo, "si Cayetana volgués parlar en una universitat, com per exemple la UB, es convertiria en una provocadora". Per l’ex secretari general de CCOO, si l’escena de la UAB s’hagués produït fa uns anys, "l'endemà tots els candidats electorals s’haguessin posat amb Cayetana a la tribuna de la UAB i haguessin suspès tots els actes per dignitat democràtica". "No es pot parlar d’igual a igual amb gent que no et considera igual", ha reblat.

Tot plegat ha desembocat a demanar el vot per Álvarez de Toledo. Fidalgo creu que només es pot posar punt final al Procés triant la candidata popular a les urnes. Una tria que, per a l'exsindicalista, suposaria "començar una rebel·lió cívica", sense donar més detalls de com es desenvoluparia aquesta "rebel·lió". José María Fidalgo, però, l'ha avisat: "T'has posat en un vesper molt perillós". Amb tot, la candidata popular s'ha tornat a mostrar convençuda que pot assumir el repte. "Catalunya no està condemnada a ser nacionalista", ha conclòs.