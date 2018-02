Ciutadans, sobre Anna Gabriel: "Esperem que doni la cara davant la justícia i no sigui un altre pròfug del procés"

Aquest dissabte a la nit es va conèixer la notícia que l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel era a Suïssa preparant la seva defensa davant del Tribunal Suprem. Una notícia que ja ha tingut les primeres reaccions polítiques per part, en aquest cas, de la diputada de Ciutadans Lorena Roldán. "Esperem que reti comptes davant la justícia com fa qualsevol altre ciutadà i no es converteixi en un altre pròfug del procés", ha dit Roldán en una atenció als mitjans de comunicació.

Tot i que la CUP ahir va confirmar que Anna Gabriel era a Ginebra preparant la seva defensa, no va voler confirmar si dimecres aniria a declarar davant del Tribunal Suprem. Per això, Roldán ha insistit: "Esperem que això no passi i que prefereixi no amagar-se i doni la cara". De tota manera, la diputada de Ciutadans no ha volgut entrar en el fet que prepari l'estratègia jurídica fora de Catalunya: "Qualsevol pot preparar la seva defensa com cregui convenient".

A banda de Gabriel, aquesta setmana també estan citats a declarar davant del Tribunal Suprem la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena els incorporat a la causa contra l'independentisme perquè estudia la seva presumpta vinculació al comitè estratègic que dirigia el Procés. Aquesta setmana, l'exdiputada cupaire Mireia Boya ja va declarar davant Llarena, on va assegurar que la DUI no pretenia tenir un efecte simbòlic.