Arrimadas fa el salt a Madrid: "Traurem Sánchez i els separatistes del govern espanyol"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, farà el salt a la política espanyola. En un míting a Madrid, el cap de files de la formació taronja, Albert Rivera, i Arrimadas han confirmat la notícia que des d'aquest divendres es donava pràcticament per feta: Arrimadas farà tàndem amb Rivera a les eleccions generals del 28 d'abril. "Ho donaré tot perquè Albert Rivera sigui president", ha dit.

El líder de Ciutadans ha felicitat Arrimadas per la seva decisió: "No podia tenir una aliada i una sòcia millor per guanyar aquestes eleccions. Junts guanyarem". Rivera l'ha quaificat "d'amiga" i l'ha definit com "la política més ben preparada".

Arrimadas és el revulsiu amb què Cs espera donar la sorpresa als comicis. Amb l'aposta del partit per la líder catalana a la política estatal, Ciutadans vol aconseguir esgarrapar vots i situar-se per davant del PP en unes eleccions en què el vot de la dreta estarà molt repartit entre Cs, el PP i, segons apunten les enquestes, Vox.

Campanya centrada en Catalunya

L'arribada a Madird de la cap d'oposició a Catalunya reforça la idea d'una campanya molt centrada en la qüestió catalana. Ciutadans es defineix a si mateix com el partit que defensa els valors constitucionals i que rebutja, segons ha subratllat Rivera, "els discursos sectaris i excloents". Arrimadas ha assegurat que el seu objectiu és "treure Sánchez i els separatistes del govern" i ha demanat el vot per Cs. "Seria de justícia poètica que el president del govern d'Espanya sigui un català com Albert Rivera, que s'ha deixat la pell defensant el constitucionalisme".

El salt d'Arrimadas al Congrés ha estat rebut amb certa sorpresa fins i tot dins mateix de la formació taronja: tot i que sempre havia sigut una possibilitat, fins dijous no es va saber que la líder del partit a Catalunya podria concórrer a les eleccions de bracet de Rivera.

Cap de llista per Barcelona

Arrimadas serà la cap de llista per Barcelona en el lloc de Juan Carlos Girauta, que passaria a encapçalar la llista per Toledo, ciutat on traslladarà la seva residència. A Arrimadas la substituirà al Parlament de Catalunya la senadora i diputada Lorena Roldán, que en els últims mesos ha guanyat pes mediàtic. La setmana que ve se celebraran les primàries a Ciutadans però no es preveu que Arrimadas trobi cap obstacle dins del partit taronja pel seu assalt al Congrés.

La futura cap de llista per Barcelona a les eleccions generals comença ja la precampanya aquest diumenge a Waterloo, on viatjarà per fer un acte de protesta davant la casa de la República. Arrimadas, però, ha declinat reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont i anirà fins a Bèlgica només per dir-li que "no és president de res".