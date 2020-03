Ciutadans denuncia per prevaricació a Buch per la gestió dels talls a la Meridiana

En el dia en què es compleixen 150 nits consecutives de talls a l'avinguda Meridiana, Ciutadans ha denunciat davant la Fiscalia Superior de Catalunya el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general d'Administració de Seguretat, Jordí Jardí. Segons la formació, Buch hauria incorregut en un presumpte delicte de prevaricació per la gestió dels talls dels CDR a la Meridiana, i Jardí no hauria aplicat les sancions requerides.

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusat el conseller d'Interior de "permetre que continuïn els talls" malgrat que els "informes tècnics desfavorables" realitzats per la Guàrdia Urbana de Barcelona recomanaven prohibir-los. A més, ha assegurat que les manifestacions es poden realitzar "sense coartar els drets d'altres persones" i ha instat Buch a "deixar de fer els ulls grossos amb els CDR", que "coaccionen veïns, conductors i comerciants del barri, recorrent en ocasions a la violència".

Carrizosa ha explicat que han portat el cas a la Fiscalia perquè la conselleria d'Interior "ha adoptat un modus operandi invariable", que consisteix en permetre les concentracions "il·legals" i en no tramitar les denúncies que els Mossos d'Esquadra han interposat davant diversos fets "il·lícits". D'acord amb això, ha argumentat que tenen constància de 129 denúncies realitzades pel cos de la policia catalana i que totes estan pendents de tramitar o directament arxivades. "La conselleria d'Interior no les ha despatxat per ordres polítiques", ha assegurat el diputat. També ha qüestionat la capacitat sancionadora davant d'aquests fets del director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí.

La formació taronja també ha acusat la conselleria d'Interior d'actuar d'una manera o altra segons la ideologia dels manifestants. Carrizosa s'ha mostrat convençut que el departament inclina la balança a favor dels "CDR que coaccionen la ciutadania" i té més mà dura amb els "manifestants pacífics d'ideologia constitucionalista".

La denúncia, que va ser anunciada la setmana passada, ha sigut presentada aquest dimecres davant la Fiscalia. Carrizosa ha signat el document juntament amb els també diputats de Cs al Parlament Matías Alonso i Jean Castel, i la portaveu del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Mari Luz Guilarte.