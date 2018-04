Cs demana la dimissió de Cifuentes, però evita dir si donarà suport a la moció del PSOE

Ciutadans ha demanat aquest dilluns la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per la polèmica del seu màster. El portaveu del PP a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ho ha anunciat després de rebre la resposta del PP a l'ultimàtum plantejat pel partit d'Albert Rivera: o donaven suport a la comissió d'investigació que havien plantejat dissabte, o demanarien la dimissió. Les negociacions entre les dues formacions s'han estès fins a una hora després que vencessin les 48h de límit plantejades per Ciutadans, però finalment el PP ha presentat una proposta de comissió d'investigació que no ha convençut Aguado, i ha demanat al partit que aparti Cifuentes i proposi un candidat interí fins a les eleccions del maig de l'any que ve, si vol "conservar" el govern de la Comunitat.

El PSOE havia presentat una moció de censura la setmana passada, però Aguado ha evitat dir si hi donaran suport en cas que Cifuentes no acabi dimitint. El PP ha considerat que "no hi ha motiu" perquè la presidenta, que ha vist com en les últimes hores s'han multiplicat les notícies que apunten a la falsedat del seu màster -amb confessions de documents falsificats inclosos-, presenti la dimissió.

Sánchez: "És intentar que tot canviï perquè res canviï"

La decisió de Ciutadans ha enganxat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en plena roda de premsa. Ha censurat la decisió del partit d'Albert Rivera perquè considera que "és intentar que tot canviï perquè res canviï". "Ciutadans és bastant expert en això", ha afegit acompanyat del líder del PSOE madrileny, amb qui s'ha reunit aquest dilluns per donar-li suport en el cas Cifuentes.

Per a Sánchez, ja que Rivera pren una decisió, ho hauria de fer amb "totes les conseqüències". Per això l'insta a donar suport a la moció de censura per "obrir un nou temps a la comunitat autònoma". En aquest sentit, ha anunciat que igualment mantindran la moció, encara que no prosperi, perquè "se substanciï si Ciutadans vol la regeneració o no". "Cifuentes està atrapada en les seves pròpies contradiccions: no pot ser dir la veritat perquè li costaria el càrrec", ha conclòs.