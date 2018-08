Ciutadans es queda sol en la polèmica dels llaços grocs

Ciutadans es queda sol. Després que Albert Rivera i Inés Arrimadas portessin al límit la batalla contra els llaços grocs protagonitzant una retirada d’aquests símbols a Alella, ahir cap formació política els va donar suport. Ni tan sols el PP, que va voler-se desmarcar del partit taronja dient que no són partidaris de “portar la confrontació al carrer” -va assegurar Pablo Casado-. Ara bé, el líder del PP sí que va continuar carregant contra l’independentisme acusant-lo d’haver sigut “sempre violent” i “totalitari” malgrat que era l’endemà de dues agressions protagonitzades per unionistes.

Així doncs, la polèmica que va començar amb l’agressió d’una dona que retirava llaços grocs al Parc de la Ciutadella i va acabar, ahir, amb una manifestació de Ciutadans amb dos agredits per part dels manifestants ha allunyat Rivera de la resta de partits tant a Catalunya com a l’Estat. El mateix govern espanyol va demanar responsabilitat a tots els polítics per calmar els ànims i va fer una crida a “contribuir perquè no hi hagi tensió” entre els ciutadans de Catalunya. “Cal apagar incendis i no encendre’ls tirant-hi més gasolina”, va criticar la ministra de Treball, Magdalena Valerio. També es va engegar una campanya a les xarxes socials -des de diferents punts de l’Estat- amb el lema #RiveraQuitameEste per expressar la solidaritat amb les reivindicacions de llibertat dels presos polítics. I és que lluny d’apaivagar els ànims, la manifestació de dimecres organitzada per Cs ha embolicat encara més la troca. El càmera de Telemadrid agredit -va rebre quatre cops de puny en ser confós per un periodista de TV3- va denunciar ahir els fets als Mossos d’Esquadra. Una denúncia, però, que no farà Ciutadans, tot i ser el convocant de la concentració. Ahir fonts taronges van explicar a l’ACN que, malgrat que el càmera va ser agredit perquè els manifestants es pensaven que era de la televisió pública i creien que portava un llaç groc, no es tracta d’un delicte d’odi. Una acusació, en canvi, que sí que atribueixen en el cas de l’agressió a la Ciutadella per retirar el símbols dels presos, que Cs sí que va denunciar. El partit taronja va condemnar els incidents durant la concentració, però els va atribuir a un “infiltrat d’un grup radical aliè a Ciutadans”. Però la formació va evitar respondre de quin “grup radical” es tractava. Ahir Rivera va sortir del pas en una entrevista a RNE dient que l’agressor també va increpar membres del seu partit. “Cap demòcrata pot acceptar la violència”, va considerar, i hi va afegir que com a formació condemnen totes les agressions, a diferència dels independentistes que, a parer seu, havien fet “mofa” de la dona agredida fa uns dies.

Les declaracions de Rivera no van servir per aturar les crítiques, i tampoc les acusacions de Xavier García Albiol. El líder del PP al Parlament va demanar explicacions a Cs perquè aclareixi “com és que a les seves concentracions hi van persones amb banderes de simbologia nazi o d’extrema dreta”. Per al popular, qui convoca la concentració -a la qual, per part del PP, va assistir l’exministra Dolors Montserrat-“ha de tenir la capacitat de controlar-la”. El PSC també va condemnar l’agressió contra el càmera i va cridar a retornar a un “clima de respecte” i “distensió”. L’independentisme, per la seva banda, va acusar Rivera i Arrimadas de generar conflicte al carrer amb un interès electoral. “Per un grapat de vots que creuen que poden aconseguir no val la pena posar en perill la pau social”, va dir el vicepresident i dirigent d’ERC, Pere Aragonès. Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va qualificar Cs de “piròman”, un terme que també va utilitzar el secretari d’organització de Podem a l’Estat, Pablo Echenique, per descriure l’estratègia d’Albert Rivera, a qui va acusar de posar en perill la “convivència” i la “democràcia”.

Cs acudeix al Defensor del Poble

Malgrat que la manifestació en contra de les agressions va acabar amb actituds violentes dels mateixos manifestants, ahir Arrimadas va acudir al Defensor del Poble per traslladar-li que se senten “indefensos”. “Hi ha milions de catalans que veuen que els seus drets i llibertats estan sent vulnerats per la Generalitat”, va dir, i va afegir que no permetrà que s’acusi els que retiren llaços de trencar la convivència”.