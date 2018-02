Ciutadans reclamarà a la mesa que reconsideri tramitar la resolució per legitimar Puigdemont

Ciutadans demanarà a la mesa del Parlament que reconsideri la seva decisió de tramitar la proposta de resolució que ha presentat aquest divendres Junts per Catalunya -sense ERC- per reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont. El portaveu adjunt del partit taronja, a més, no descarta recórrer a "altres instàncies" si la petició de reconsideració és desestimada. "Avui mateix posarem en marxa aquesta petició de reconsideració i valorarem el seu recorregut i si cal anar més enllà recorrent altres instàncies per defensar aquest Parlament", ha explicat De Páramo.

"Creiem que és una proposta màtrix, que va en contra de la realitat i la democràcia. Els plantejaments d'aquesta proposta estan fora de la realitat", ha justificat De Páramo, tot i que no ha entrat en els arguments que faran servir per explicar el seu desacord en la proposta de resolució de Junts per Catalunya. La candidatura de Carles Puigdemont defensa, en aquesta resolució, que la destitució del Govern és "il·legal" i demana reconèixer la legitimitat del president de la Generalitat.

Fernando de Páramo també ha explicat en roda de premsa que el ple -demanat per Ciutadans-, que està previst que el president del Parlament convoqui per la setmana que ve, el seu grup presentarà una proposta de resolució que demana "desbloquejar la situació política, que es reconegui i es compleixi el reglament, l'Estatut i la Constitució, i que es constitueixi un Govern que treballi per tots els catalans". El portaveu adjunt de Ciutadans ha subratllat que l'objectiu del ple de la setmana que ve és "solucionar el bloqueig actual" i, en aquest sentit, ha demanat a Junts per Catalunya i ERC que "discuteixin en públic el que discuteixen en privat". "És un ple de la transparència", ha subratllat De Páramo.