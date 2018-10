Cs exigeix una intervenció de Sánchez i anuncia accions legals contra l'acord de JxCat i ERC sobre les suspensions de diputats

Davant la crisi del govern de la Generalitat i el polèmic acord a què han arribat els partits independentistes sobre les suspensions dels diputats, que genera dubtes tant als lletrats com a les files dels mateixos grups, Ciutadans mira a Madrid i exigeix al president espanyol, Pedro Sánchez, que "actuï" i intervingui a Catalunya. "Que apliqui la Constitució, que faci un requeriment a Torra demanant-li si pensa complir o no la Constitució i l'Estatut d'Autonomia", ha dit la portaveu, Lorena Roldán, en roda de premsa. D'altra banda, els d'Inés Arrimadas estudien emprendre accions legals sobre l'acord a què JxCat i ERC van arribar ahir 'in extremis'. Com a primer pas, ha recalcat Roldán, el partit presentarà "una querella criminal contra els membres de la mesa que van permetre que es portés a votació si es compleixen resolucions judicials o no". També estudia la presentació d'un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) per l'ajornament del ple d'ahir, en considerar que "vulnera els drets dels diputats de l'oposició".

Precisament, aquest divendres el TC ha admès el recurs d'empara que Ciutadans havia presentat contra la decisió de la mesa del Parlament de no convocar els plens previstos per al 20 de setembre, el 4 d'octubre i el 18 d'octubre de l'any passat, i ha donat 10 dies al Parlament per presentar al·legacions a la decisió.

Roldán també ha valorat la compareixença d'aquest migdia del president del Govern, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès –en què s'han compromès a millorar la coordinació del Govern–, amb "estupefacció". "Han sortit com si no hagués passat res després de l’espectable lamentable que vam viure ahir al Parlament –ha afirmat Roldán–. Tornem a tenir el Parlament bloquejat per culpa dels partits separatistes".

Sol·licita al Parlament que retiri el tracte de "molt honorable" a Núria de Gispert

D'altra banda, la formació taronja ha registrat aquest divendres una sol·licitud al Parlament en què demana a la cambra catalana que deixi de tractar l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert amb el terme protocol·lari de "molt honorable" pels seus comentaris "xenòfobs" a les xarxes socials. El document recorda les polèmiques a Twitter entre Gispert i Arrimadas, en què l'expresidenta del Parlament l'ha convidat en dues ocasions –l'última, ahir– a marxar de Catalunya i tornar a Jerez de la Frontera, on va néixer. Dimecres Gispert va titllar Arrimadas d'"inepta i ignorant" per les dades que va donar sobre empreses que han marxat de Catalunya en el debat de política general del Parlament.

Carina Mejías retira el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona

Al seu torn, la líder del grup municipal de Ciutadans a Barcelona, Carina Mejías, ha publicat un vídeo a les xarxes socials en què ella i el seu equip al consistori treuen el llaç groc que penja de la façana de l'Ajuntament i després baixen a l'entrada per retirar llaços grocs.

El Ayuntamiento de Barcelona es de todos los barceloneses, piensen lo que piensen.

Por eso hemos querido limpiarlo de simbología que no nos representa y que solo pretende dividirnos y enfrentarnos.

Las calles, las plazas y el Ayuntamiento de Barcelona #SonDeTodos pic.twitter.com/4FHMQK0jl7 — Carina Mejías (@CarinaMejias) 5 de octubre de 2018

"L'Ajuntament de Barcelona pertany als barcelonins sense distinció –assegura Mejías en el vídeo–. Els carrers, les places i l'Ajuntament són de tots".