Ada Colau visita Dolors Bassa a la presó

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimecres l'exconsellera de Treball Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses. L'alcaldessa ho ha explicat a través del seu compte de Twitter, on ha informat que ha parlat amb l'exconsellera sobre la vida a la presó, sobre com encara el judici, sobre l'actual situació política i sobre com bastir ponts entre Catalunya i Espanya, "més enllà de les discrepàncies".

Acabo de visitar @dolorsbassac, hem parlat de moltes coses: de la presó, de com encara el judici, de la situació política, de com fer ponts més enllà de discrepàncies... I hem compartit una visió feminista de la política que cap presó podrà aturar #LlibertatPresesPolitiques — Ada Colau (@AdaColau) 22 de agosto de 2018

Aquesta és la segona vegada que Colau i Bassa es troben a la presó. El 28 de maig passat, l'alcaldessa de Barcelona ja va trobar-se amb ella i amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al centre penitenciari d'Alcalá-Meco. Colau ha visitat sis dels presos polítics. Al llarg d'aquest mes s'ha trobat amb Quim Forn i Oriol Junqueras a Lledoners, i el març passat va visitar Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i també Forn a Soto del Real.

Torra visita Lledoners amb Elsa Artadi

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, han visitat també aquest dimecres els presos a Lledoners. La visita ha durat prop de cinc hores, des de primera hora del matí fins al migdia. El President va visitar ahir Carme Forcadell al centre penitenciari del Catllar.