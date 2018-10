Colau demana que la situació dels presos polítics no condicioni uns pressupostos "urgents"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest diumenge que no es condicioni l'aprovació dels pressupostos estatals, que "són urgents i que es debaten ara", a la "desjudicialització" de la política. Si bé Colau considera que és una "prioritat" acabar amb la presó preventiva dels líders independentistes i trobar "una sortida dialogada i negociada al conflicte", també veu "imprescindible desbloquejar uns pressupostos molt bons per a Espanya, Catalunya i Barcelona", en declaracions recollides per l'ACN.

L'alcaldessa ha defensat "parlar tantes vegades com faci falta i amb tothom" per aconseguir-ho i ha argumentat: "Si les forces catalanes majoritàriament ens vam unir per fer fora el PP, també ho hem de poder fer per atendre necessitats bàsiques, com el lloguer, el salari mínim o els ajuts a la dependència".

Divendres passat, coincidint amb la visita del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, a Estremera, el tercer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ja va reclamar a ERC i el PDECat que aprovessin els pressupostos de l'Estat per "responsabilitat" i fins i tot va alertar que, en cas de no fer-ho, es podrien haver d'avançar les eleccions espanyoles i això provocaria, segons ell, l'ajornament del judici pel Procés i l'allargament de la presó preventiva.

Els comuns estan interessats en un pacte a tres bandes que tiri endavant tant els pressupostos de l'Estat com els de l'Ajuntament de Barcelona i els de la Generalitat. De fet, el Govern reconeix que l'espai que encapçala Ada Colau és el soci preferent per intentar aprovar els comptes catalans. Ara bé, tant JxCat com el PDECat i ERC insisteixen que, per negociar els pressupostos de l'Estat, abans el PSOE hauria de fer un gest per millorar la situació dels presos polítics.