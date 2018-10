Asens afirma que un 'no' d'ERC i el PDECat als pressupostos de l'Estat forçaria eleccions i allargaria la presó preventiva

El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, visita aquest divendres el líder d'ERC, Oriol Junqueras, amb el cap de files de Podem, Pablo Iglesias, en una trobada en què, entre altres coses, la formació lila vol abordar els pressupostos. En declaracions a SER Catalunya al programa 'Aquí, amb Josep Cuní', Asens ha admès que si els independentistes donessin suport als comptes del mateix estat que els manté en presó preventiva seria un "acte de generositat i responsabilitat molt gran", però ha defensat que aprovar-los seria bo per a Catalunya i per als mateixos presos. Ha considerat que, en cas que ERC i el PDECat votessin en contra els pressupostos i hi haguessin noves eleccions a Espanya, "el judici no se celebraria quan ara està previst" i "hi hauria sis o set mesos més de presó", "vivint la injustícia", ha afegit. "Els judicis importants al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional no se celebren prop de les cites electorals", ha dit.

Així, Asens ha dit que votar els pressupostos és "la manera de mantenir el calendari judicial". "És un element més, no decisiu -ha matisat-, però ens hem de fer càrrec de les conseqüències dels nostres actes", ha argumentat en resposta a les preguntes de Josep Cuní. "Som conscients que demanem una cosa molt difícil, però ens beneficia a tots, començant per ells i el país en general, defensar aquests pressupostos", ha afirmat.

El dirigent dels comuns ha recordat les mesures socials que recullen els comptes -com la igualació del permís de paternitat i maternitat, la pujada del salari mínim o la regulació dels lloguers- i ha reclamat que els "progressistes" votin aquests pressupostos del govern socialista.

Tot i que avui Iglesias es reuneixi amb Junqueras i es mantinguin converses amb el PDECat a Madrid, Asens no ha aclarit si es trobarà també amb l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les. Asens ha dit que parlen amb els portaveus del PDECat, malgrat dir que no estan units i que Míriam Nogueras i Carles Campuzano "no diuen el mateix".