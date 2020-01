La Comissió Europea recorda a Espanya que les decisions del TJUE "s'han de respectar"

El Tribunal Suprem ha decidit obviar el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i no només l'ha mantingut empresonat, sinó que ha avalat que deixi de ser eurodiputat tal com havia apuntat la Junta Electoral Central. Una decisió que la Comissió Europea està "estudiant". Aquest divendres els portaveus de l'executiu comunitari han recordat a Espanya que l'aplicació de les decisions del TJUE no són opcionals. "És evident que tots els estats membres han de respectar les decisions del Tribunal de Justícia, que han de ser interpretades correctament i aplicades a la pràctica", ha subratllat el portaveu Stefan de Keersmaecker.

La portaveu en cap de la Comissió Europea, Dana Spinant, ha reconegut que la situació jurídica del líder d'ERC, Oriol Junqueras, planteja "nous i complexes afers legals" i ha insistit que el criteri del TJUE és el que ha de ser respectat. L'executiu comunitari està "estudiant la qüestió legal" i, tot i que respecta l'ordre constitucional espanyol, ha insistit per enèsima vegada que "no hi ha dubte que les decisions preliminars de la cort són vinculants per les autoritats i tribunals nacionals". Tot i això Spinant ha recordat que els que "han d’avaluar" la situació "en primer lloc" són el Parlament Europeu i la justícia espanyola.

No és una desautorització explícita al Suprem, però l'alt tribunal espanyol queda en entredit. Especialment el magistrat Manuel Marchena, que dijous va comunicar que faria servir el criteri del TJUE "en el futur" i aquest divendres ha hagut d'escoltar una vegada i una altra que és en el present quan els tribunals estatals han d'aplicar correctament les decisions de la justícia europea.

Les similituds entre Espanya i Polònia també han sobrevolat la sala on es feia la roda de premsa, però de Keersmaecker ha recordat que la Comissió "no fa aquest tipus de comparacions". Polònia va ser el primer país contra el que es va iniciar el procés de l’Article 7, pensat per aplicar en casos que un estat membre ataqués els valors de l’Estat de Dret. En el cas polonès, les crítiques van arribar per una reforma en la llei de jubilació dels jutges i un projecte de llei que permetia expulsar els jutges crítics que posessin en entredit la independència del sistema judicial. En última instància, l’Article 7 preveu retirar el dret a vot dels països al Consell Europeu.

Dilluns, sessió plenària a Estrasburg

Per la seva banda, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, clarificarà la posició de l'Eurocambra sobre Junqueras dilluns que ve abans de començar el ple a Estrasburg, segons han informat fonts de l'Eurocambra. Aquest dijous el Tribunal Suprem va notificar al Parlament Europeu la inhabilitació d'Oriol Junqueras, però els serveis jurídics de la cambra van decidir no pronunciar-se fins que haguessin estudiat a fons el text del Suprem. El 19 de desembre, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va emetre la seva sentència, Sassoli va demanar al Tribunal Suprem que respectés la decisió del tribunal europeu, en la línia del que han fet ara els portaveus de la Comissió Europea.

Petició d'ERC a Sassoli

Precisament, l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, ha demanat avui al president Sassoli que "protegeixi la immunitat d'Oriol Junqueras per assegurar el compliment de la sentència del TJUE". Ahir ja ho va fer el coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, però avui Esquerra ha fet la petició per escrit. Pels republicans, el Parlament Europeu ha d'actuar per "protegir" la seva "independència i bon funcionament davant les ingerències que van en contra del dret de la UE".

Riba ha enviat un correu a Sassoli en el que concretament li reclama que "rebutgi declarar vacant" la plaça de Junqueras com a eurodiputat i que, durant el proper ple del 13 de gener, informi al Parlament que el president d'ERC és un "membre electe de la cambra i que té immunitat". Els republicans també volen que el president exigeixi a les autoritats espanyoles "l'alliberament immediat" de Junqueras en compliment de la sentència del TJUE.