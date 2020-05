El Congrés cita Borràs l'11 de juny per tramitar el suplicatori

La comissió de l'Estatut dels Diputats del Congrés ha acordat aquest divendres citar la portaveu de JxCat, Laura Borràs, el dia 11 de juny per tramitar el procés del suplicatori sol·licitat pel Tribunal Suprem, segons informa Efe. Investigada per malversació, prevaricació, falsedat documental i frau a l'administració, l'exconsellera de Cultura està cridada a comparèixer per presentar les al·legacions que consideri pertinents per defensar que el Congrés no li aixequi la immunitat parlamentària. La llei marca que els càrrecs electes són aforats i que la cambra legislativa ha d'acordar una autorització perquè el tribunal continuï amb el procediment judicial.

L'organisme que tramita el suplicatori és la comissió de l'Estatut dels Diputats, presidida per la socialista Begoña Nasarre, i s'ha reunit aquest divendres per decidir el procés, després que dimarts passat la mesa tramités la petició enviada pel president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes. Borràs pot comparèixer presencialment o presentar les seves al·legacions per escrit. En un termini de 30 dies després de les explicacions de l'afectada, la comissió haurà d'elaborar un dictamen que s'elevarà a votació al ple. Les sessions de la comissió són a porta tancada, però les votacions al ple seran públiques.

Amb la incògnita del sentit del vot de totes les formacions, és d'esperar que el Congrés autoritzi el suplicatori, en un tràmit que pot ser compromès per a alguns partits. Esquerra, per exemple, a principis de setmana no va aclarir què votarà, tot i que en roda de premsa la seva secretària general, Marta Vilalta, va assegurar que no hi pot haver "ni un bri de corrupció".