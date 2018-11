El Congrés reprova per segona vegada la ministra de Justícia

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha sigut reprovada aquest dijous al Congrés de Diputats per segona vegada. Aquest cop, però, per la seva gestió al capdavant del departament. El diputat del PP Jordi Roca va defensar aquest dimecres la moció, per reprovar Delgado, per "haver instat" suposadament l'Advocacia de l'Estat a descartar el delicte de rebel·lió dels presos polítics.

La moció, presentada pel PP, s'ha votat aquest dijous a la cambra baixa i ha tirat endavant amb el suport de Ciutadans, UPN i el Fòrum Astúries i l'abstenció d'ERC i EH Bildu, el vot dels quals era un factor clau. El PSOE, Podem, el PNB i Compromís hi han votat en contra.

Delgado ha sigut reprovada, amb la d'avui, en tres ocasions des que està al capdavant del ministeri de Justícia. El 25 de setembre va ser reprovada al Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta. D'altra banda, el 9 d'octubre va ser reprovada pel Congrés, gràcies a l'abstenció de Podem, que, aquesta vegada, en la votació s'ha posicionat en contra.

Montserrat exigeix la dimissió immediata de Delgado

La portaveu popular al Congrés, Dolors Montserrat, ha demanat aquest dijous, als passadissos del Congrés, que "dimiteixi" de manera immediata la ministra de Justícia. Montserrat ha asseverat que "mai a la història un ministre havia sigut reprovat tantes vegades en tan poc temps" i ha recordat que Delgado ha sigut reprovada "tres vegades per les Corts Generals".