El Consell d'Europa creu que la llei mordassa mina la llibertat d'expressió i demana a Sánchez que ho corregeixi

La comissionada pels Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, té clar que la llei mordassa aprovada el 2015 és un retrocés per al compliment i garantia de drets fonamentals com ara la llibertat d'expressió i de reunió. Per això, ha aprofitat que Pedro Sánchez ha obert la porta a una reforma d'aquesta llei al Congrés de Diputats i ha enviat una carta a la presidenta del Congrés i el del Senat perquè garanteixin que amb aquesta nova reforma no passa el mateix. La carta de Mijatovic és contundent. Assegura que el llenguatge ampli i imprecís de la llei "dona un ampli marge de discreció a la seva aplicació per part de les autoritats a l'hora d'interpretar-la i permet limitacions potencialment desproporcionades i arbitràries a l'exercici de la llibertat d'expressió i la de lliure reunió".

Assegura, a més, que aquesta llei ha permès que s'hagin imposat sancions poc fonamentades que ja s'han denunciat al Defensor del Poble. En la missiva, enviada el 20 de novembre, la comissionada expressa les seves "preocupacions" per uns punts de la llei que considera "problemàtics". Concretament, està preocupada per la possibilitat d'aplicar sancions sota l'empara d'aquesta llei que pot ser interpretada "d'una manera arbitrària" que afecta greument a la llibertat d'expressió. A més, recorda que Espanya no té cap un organisme independent i fort on dirigir queixes contra les forces policials.

Més de 21.100 sancions per haver faltat el respecte a la policia en un any

Sobre els aspectes de la llei que afecten la llibertat d'expressió, Mijatovic creu que s'ha perjudicat especialment als periodistes. Amb dades del ministeri de l'Interior, la comissionada creu que és preocupant que s'hagin aplicat 21.122 sancions sense una fonamentació clara. Creu que els articles sobre els quals es basa aquesta possibilitat poden provocar que s'imposin sancions a persones que participen en manifestacions "pacífiques".

La comissionada recorda que les sancions per organitzar o participar en reunions pacífiques poden ser considerades una "restricció intrusiva que sobrepassa el criteri de necessitat i proporcionalitat". Per això, expressa la seva preocupació per aquest augment per l'augment de les sancions.

"Trobo particularment problemàtic que es puguin imposar sancions a persones que convoquen manifestacions no notificades", etziba la missiva, que recorda que no és necessari sota la legislació internacional dels drets humans d'avisar a través d'una notificació oficial per manifestar-se. Critica que la llei permeti sancionar per "disrupcions menors" o "ocupar" l'espai públic "en contra de la llei", a més de la resistència o desobediència als agents policials. Explica que s'han produït 13.033 sancions sota aquest pretext.

Els drets dels migrants a Ceuta i Melilla

La comissionada dedica un espai especial per abordar els drets dels migrants entrant a Ceuta i Melilla. Recomana especialment que "s'imposi l'obligació a les autoritats que donin a la Guàrdia Civil –sense retard– una guia clara sobre com actuar d'acord amb els drets humans a l'hora d'interceptar migrants a les fronteres de Ceuta i Melilla. Creu que s'haurien de prohibir "de manera explícita" les expulsions de manera col·lectiva i en calent. També recorda que cal respectar el dret a ser identificats, el dret a tenir un intèrpret, un advocat i assistència mèdica.