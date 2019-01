El Consell per la República s'encarregarà que un grup internacional d'advocats segueixi tot el judici al Procés

Una de les principals tasques que s'ha atorgat al Consell per la República és la internacionalització del Procés i la resposta repressiva de l'Estat. Aquest divendres s'ha reunit l'executiva d'aquest organisme amb seu a Waterloo (Bèlgica) i ha fet el primer pas en aquest sentit a les portes del macrojudici al Procés. La trobada ha acordat impulsar una missió d'observació del judici que estarà formada per "un grup d'advocats internacionals de reconegut prestigi". Seran un grup reduït d'advocats que no es desplaçaran físicament a Madrid, sinó que seguiran la totalitat del judici a distància, ja en previsió de la negativa del Tribunal Suprem de deixar entrar observadors internacionals. L'objectiu és elaborar un informe detallat que serveixi de cara a la justícia europea.

Aquesta és una de les primeres accions que durà a terme el Consell per la República, presentat el 8 de desembre i que aquest divendres ha ratificat l'exconseller Toni Comín com a vicepresident. També ha ratificat els cinc àmbits d'actuació que es van presentar aleshores: Comín s'encarregarà de la direcció de l'equip, la coordinació de tots els àmbits i de l'acció centrada en coneixement i estudis. L’acció jurídica estarà en mans de la doctora en dret Neus Torbisco; l’àmbit internacional, de l’expresident Carles Puigdemont, i la cultural i de difusió, de l’exconseller Lluís Puig.

En la reunió d'aquest divendres hi han estat presents tots els membres de l'executiva: Carles Puigdemont, Meritxell Budó, Antoni Castellà, Antoni Comín, Elisenda Paluzie, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Neus Torbisco.

A banda d'aquest grup reduït i internacional d'observadors que serà impulsat pel Consell de la República, i del qual, per ara, no han revelat els noms, el macrojudici al Procés també comptarà amb el grup International Trial Watch, una plataforma d'entitats que s'ha constituït expressament "amb la finalitat de gestionar i facilitar la presència d'observadors estatals i internacionals" durant el judici als líders independentistes. En aquest cas, però, seran diferents entitats i personalitats que faran d'observadors durant el judici, però no tenen l'objectiu d'elaborar un informe final després de fer un seguiment exhaustiu de tot el procés. Els observadors d'International Trial Watch es presentaran la setmana que ve a Madrid.