DIRECTE: La Moncloa diu que és víctima d'una "campanya d'assetjament brutal" del PP i Cs "incomparable en democràcia"

La govern de Pedro Sánchez considera que és víctima d'una "campanya d'assetjament" per part del PP i Ciutadans "incomparable en democràcia". Així s'ha expressat la ministra portaveu, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, acompanyada del ministre de Foment, José Luis Ábalos. El consell de ministres ha estat presidit aquest divendres per la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ja que Pedro Sánchez continua de gira pels Estats Units fins previsiblement diumenge. La reunió s'ha produït sota el focus de les crisi obertes l'última setmana: els àudios de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per la seva relació amb l'excomissari José Manuel Villerejo, actualment en presó preventiva; i la societat patrimonial que té el titular de Ciència, Innovació i Universitats, l'exastronauta Pedro Duque, amb la seva dona.

Arran de la crisi d'aquesta setmana i la petició de dimissió tant de Delgado com de Duque, Celaá considera que "l'oposició està demostrant un cop més que no sap assumir que ha perdut democràticament i constitucionalment el poder". En concret, creu que el PP i Ciutadans -a qui s'ha referit com la "nova dreta"-, estan "assetjant de forma brutal" tant les institucions, "bloquejant-les", com també "traspassant els límits que van més enllà del que és tolerable amb atacs personals".

Per una banda, considera que utilitzen la mesa del Congrés de "forma partidista saltant-se de forma vergonyosa les normes de la neutralitat" i "imposant la seva minoria". Per l'altra, creu que les informacions en contra de Delgado i Duque són part d'una "cacera" política i que això "ja comença a ser evident no només per part de persones de l'esquerra sinó també per part de moltes persones i col·lectius de centre i liberals que estan mostrant repulsió davant d'aquesta cadera". En aquest sentit, ha recordat el missatge que ja va enviar el president espanyol dimecres des de Nova York: "Hem vingut a netejar i netejarem". "No pararem de treballar i no ens pararan", ha afegit Celaá.

"Més transparència"

Entre els acords, s'ha aprovat un reial decret que desenvolupa la llei reguladora de l'exercici de l'alt càrrec en l'administració general de l'Estat de 2014, i que obliga a publicar la declaració de béns de tots els alts càrrecs que han passat per l'executiu espanyol en els últims quatre anys, és a dir, tant del PP com del PSOE. Està previst que demà dissabte es publiquin al Butlletí Oficial de l'Estat un total de 1.500 declaracions de béns, incloses les dels ministres de Mariano Rajoy i de Pedro Sánchez -que incomplia fins ara les exigències de transparència que havia reclamat al seu govern.

Tot i l'obligació de desplegar aquesta norma, Rajoy mai havia arribat a fer-ho i Sánchez ho aprova en consell de ministres en plena polèmica per l'exemplaritat dels seus ministres, com el cas Delgado i el cas Duque. Coincideix també amb l'anunci que va fer just després de la polèmica pel presumpte plagi de la seva tesi doctoral d'una reforma exprés de la Constitució en 60 dies per suprimir els aforaments. Cinc dies després el consell de ministres es va matisar i va admetre que no podia ser en un espai tan breu de temps i que només seria per limitar els privilegis judicials dels polítics.