Ciutadans, en el punt de mira del Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes no ha donat la seva conformitat a la comptabilitat de 2015 de nou partits, entre els quals hi ha Ciutadans, Izquierda Unida, Compromís, Convergència i EH Bildu. L'organisme ha detectat incidències, deficiència i discrepàncies. Així consta en l'Informe de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les aportacions percebudes per les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'elles', en els exercicis 2014 i 2015. El ple del Tribunal de Comptes ho va aprovar la setmana passada i s'ha enviat ara al Congrés.

L'informe, recollit per Europa Press, examina els comptes anuals de 30 formacions polítiques que van percebre, directa o indirectament, algun tipus de subvenció pública per fer front a les seves despeses de funcionament. Els diners provenien de l'Estat o les comunitats autònomes o per haver obtingut representació parlamentària en els processos electorals del 2015.

En l'informe, el Tribunal de Comptes critica que a Ciutadans no pot fiscalitzar-li tots els comptes perquè no hi ha integrades "les comptabilitats dels grups parlamentaris a les Corts Valencianes, a les Corts de Castella i Lleó i a l'Assemblea d'Extremadura, ni les dels grups polítics de 574 entitats locals, entre les quals hi ha cinc grups polítics a les diputacions provincials".

L'opinió desfavorable que ha emès el Tribunal de Comptes sobre set formacions el 2014 (Izquierda Unida, Compromís, Aralar, Coalició EH Bildu, CDC, Eusko Alkartasuna i Partido Aragonès), puja fins a nou el 2015 (s'hi afegeixen Ciutadans i la federació EH Bildu). L'organisme ho atribueix a les limitacions "d'abast i/o a la importància qualitativa de les excepcions posades de manifest".

El Tribunal de Comptes ha emès una opinió favorable de 20 formacions polítiques respecte el 2014 i de 29 respecte l'exercici 2015, que inclouen al PP, al PSOE i Podem. En canvi, no s'ha emès una opinió sobre els estats comptables d'Unió Democràtica ni tampoc d'UPyD.

Endeutament a entitats bancàries

El deute amb entitats de crèdit del conjunt de formacions polítiques pujava, a final de 2015, a 233,3 milions (193,9 milions l'any anterior). En total, sis formacions polítiques tenien un patrimoni net negatiu, com ara ICV, Unió Democràtica o CiU. D'aquestes dues últimes formacions, el seu desequilibri patrimonial ja s'havia posat de manifest en informes de fiscalització anteriors.