Converses contra rellotge per fer un grup propi de partits minoritaris al Congrés

En paral·lel a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez i la ronda de consultes de Felip VI, els partits amb representació minoritària al Congrés mantenen converses per aconseguir un grup propi i evitar d'aquesta manera que hi hagi un grup mixt de 21 diputats i onze forces diferents –rècord absolut–. Aquest dimecres a les vuit del vespre acaba el termini, i la primera opció que hi ha sobre la taula és que el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Terol Existeix, Coalició Canària i Navarra Suma facin un grup "regionalista no nacionalista", en paraules del diputat del PRC José María Mazón. El seu argument és que tots ells han aconseguit el 15% dels vots a les circumscripcions on es van presentar a les eleccions del 10 de novembre.

Els diferents actors han mantingut contactes amb membres del PSOE i el PP per saber si la mesa avalaria aquesta fórmula, donat que és l'òrgan de govern de la cambra baixa qui ha de donar el vistiplau als grups parlamentaris. Les possibilitats d'èxit que inicialment rebin els partits seran claus per decidir si intenten constituir aquest grup, perquè en cas que d'entrada se'ls indiqui informalment que no prosperarà, es buscarien altres alternatives. La que defensa el diputat de Compromís Joan Baldoví és que es basteixi un grup de 16 diputats integrat per totes les formacions minoritàries –JxCat inclosa–, amb l'excepció de Navarra Suma, el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, i la CUP, que ja s'ha autodescartat de cap fórmula i accepta anar al grup mixt.

Baldoví aposta per descartar Nova Canàries perquè no va obtenir el 15% dels vots a la circumscripció de Las Palmas, i també Navarra Suma perquè es va presentar en coalició amb el PP i Cs, i el reglament no preveu que formin grup separat diputats que integren un mateix partit. Navarra Suma no compliria els requisits pel mateix motiu que l'última legislatura es va negar a Compromís fer un grup parlamentari propi, perquè s'havia presentant en coalició amb Podem i el partit d'Iglesias ja en constituïa un. La mesa ha acostumat a interpretar amb diferents criteris el reglament i al llarg dels anys ha permès o ha impedit grups parlamentaris amb certa polèmica. Per exemple, al PNB se li permetia quedar fora del mixt en les ocasions en què també es presentava a Navarra però no assolia el 15% dels vots.

Grup a canvi d'investidura

El desenllaç d'aquesta qüestió podria incidir en la investidura de Sánchez, després que el diputat de Terol Existeix Tomás Guitarte hagi assegurat que aconseguir el grup propi amb altres forces regionalistes és una condició "important però no determinant" per donar el sí al candidat socialista. Mazón ha prioritzat els interessos de Cantàbria i ha marcat distàncies amb la línia vermella de Guitarte. Sigui com sigui, en cas que Esquerra, EH Bildu i el BNG s'abstinguin i JxCat hi voti en contra, els vots dels diputats de PRC i Terol Existeix poden ser imprescindibles perquè Sánchez sigui president, en funció del que acabin decidint els dos representants de Coalició Canària i Nova Canàries.

Aquesta tarda continuen les rondes de consultes de Felip VI amb les visites del representant d'Unió del Poble Navarrès (UPN), de Nova Canàries i Coalició Canària, la líder de Galícia en Comú, Yolanda Díaz, i el de Més País, Íñigo Errejón. Qui estava citat aquest matí però ha optat per no anar a veure el monarca ha sigut el diputat del BNG Néstor Rego.