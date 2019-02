La Crida presenta un manifest que reclama una llista electoral conjunta de cara a les generals

La Crida Nacional manté la seva aposta per presentar una candidatura conjunta a les eleccions del 28-A, malgrat les reticències d'ERC i la CUP a confluir en una candidatura amb JxCat. Així, l'espai de Carles Puigdemont ha presentat aquest dimecres un manifest per impulsar una candidatura d'unitat nacional a les espanyoles: "Una llista electoral que incorpori l'esperit de l'1 d'Octubre". "Ens sobren actituds partidistes i la falta d'unitat d'acció", adverteix la plataforma.

"Les eleccions a les Corts espanyoles són alhora un repte i una oportunitat perquè el moviment sobiranista demostri, amb fermesa i contundència, que el dret a l’autodeterminació és una qüestió d’interès nacional per a Catalunya i per als catalans", remarca el document. El Govern va cridar l'independentisme la setmana passada a entorpir la governabilitat a Madrid fins que no es reconegui el dret d'autodeterminació a Catalunya, i el manifest de la Crida recupera aquest esperit. Amb tot, és previsible que per generar aquest front comú les negociacions seran complexes, tenint en compte les pugnes a l'espai de JxCat i el fet que el Congrés de Diputats és l'últim bastió controlat pel PDECat, que perdria influència si s'integra en un paraigua general.

"És de vital importància que els catalanes i les catalanes puguin votar una llista electoral que reflecteixi la diversitat i la pluralitat de la societat catalana i on puguin convergir homes i dones disposats a defensar el dret a decidir dels catalans", defensa la Crida en el seu manifest, que apel·la el conjunt del món sobiranista a "subscriure'l".