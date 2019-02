La Crida reclama unitat independentista per concórrer a les eleccions del 28 d'abril

La Crida Nacional per la República ha reclamat aquest divendres als partits sobiranistes "unitat" per concórrer a les eleccions del 28 d'abril en "defensa de la república i l'autodeterminació". Així ho ha demanat el seu secretari general, Toni Morral, a través de Twitter, fent un reclam a "construir una muralla protectora dels valors de democràcia de justícia i llibertat".

El missatge de Morral, però, no aclareix què farà la Crida si no aconsegueix aquesta unitat, que és el més probable davant la negativa d'Esquerra i la CUP de concórrer a qualsevol convocatòria amb JxCat. Segons les fonts consultades, serà en els propers dies que l'organització política prendrà una decisió.

Sigui com sigui, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, ha anunciat aquest divendres que l'espai de JxCat, d'una manera o altra, es presentarà en els comicis. Tot i no concretar com, ha dit que ha de fer de "muralla democràtica". Al seu torn, el president del PDECat, David Bonvehí, en declaracions als mitjans de comunicació, també ha dit que la formació té la voluntat de concórrer als comicis per defensar els "interessos de Catalunya". Com casa tot plegat? Encara està per ordenar.

Les eleccions generals agafen amb el peu canviat aquest espai, que està en ple debat intern sobre com reorganitzar-se en un únic bloc electoral. El repte més proper, fins ara, eren les eleccions europees però l' avançament electoral de Pedro Sánchez els obliga a prendre una decisió abans. Dins del PDECat hi ha veus que recelen de confluir amb independents tal com es va fer el 21 de desembre al Parlament, ja que actualment el Congrés de Diputats era el darrer bastió de representació en què la direcció del partit marcava més la línia a seguir en comparació al Govern i a la cambra catalana.