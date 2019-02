Pedro Sánchez convoca eleccions el 28 d’abril

Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals, precipitades després del fracàs dels pressupostos, que van ser rebutjats pel Congrés dimecres. Ja des de dilluns, per al 28 d’abril, cosa que obre un període de dues setmanes fins a la dissolució de les Corts. El president espanyol ha pres aquesta decisió després del fracàs de la manifestació de les tres dretes a Colón per la polèmica del relator i un cop trencades les negociacions amb el Govern sobre el diàleg per resoldre la qüestió catalana. “Espanya no té un minut per perdre, necessita avançar”, ha dit com a justificació el president espanyol en una compareixença a la Moncloa.

La dissolució de les Corts es farà “en temps i forma”, segons ha afirmat Sánchez, cosa que aturaria la legislatura el 5 de març, de manera que hi ha dues setmanes per continuar aprovant decrets simbòlics i d’altres de més abast, si troba les majories parlamentàries suficients. Avui mateix, el consell de ministres farà el pas definitiu, si el Suprem no ho evita, per a l’exhumació del cadàver de Franco al Valle de los Caídos, mentre que la modificació de la llei educativa també continua viva.

De cara a les pròximes eleccions, el president espanyol ha evitat descartar de tornar a formar majoria amb els independentistes, un dels punts en el qual més insistirà l’oposició de dretes: “Per què no deixem que parlin primer els espanyols?”. El president espanyol ha considerat que la derrota dels pressupostos és una “victòria social” perquè els espanyols han pogut veure “una agenda social”, i ha buscat evitar la confrontació intentant, des del to fins a les paraules, mostrar la seva cara més moderada.

Sobre la seva relació amb el diàleg amb Catalunya, Sánchez ha justificat que la seva aproximació a la qüestió sempre ha sigut la mateixa, i que no renuncia al diàleg, a la vegada que defensa el perímetre de la Constitució espanyola. I ha carregat contra l’independentisme i també contra les tres dretes, que tenen argument “peregrins” com l’aplicació immediata del 155.

“Estic convençut que és possible recuperar la política per a la ciutadania", ha dit Sánchez, que ha iniciat la seva compareixença amb “l’íntima convicció” que calia compartir els motius que l’han dut a la convocatòria electoral i fent un repàs de la seva arribada a l’executiu, amb la moció de censura, després de la qual va mirar de governar per “oferir un altre horitzó necessari per al país”. En aquest sentit ha resumit el seu llegat de govern en tres eixos: el creixement econòmic i el reforçament de l’estat del benestar i de les institucions democràtiques.

El president espanyol s’ha mostrat disposat a “dialogar” dins de la Constitució, fora de la qual ha dit que "no hi ha res”. També ha lamentat no haver tingut la “lleialtat” de l’"oposició conservadora” en la qüestió catalana i ha defensat els seus pressupostos, que ha definit com a “socials” i dels quals ha enumerat algunes de les millores socials. A més, ha assegurat que algunes d’aquestes millores continuen, com la pujada de les pensions, del sou dels funcionaris i del salari mínim.

L’anunci de Sánchez dona el tret de sortida a una llarga precampanya, que ja van abraçar els líders de l’oposició des del moment mateix de la derrota pressupostària. L’avançament electoral obligarà els partits a reformular estratègies, perquè Sánchez els ha agafat amb el peu canviat. L'encara president confia que aquest avantatge tàctic li doni la victòria.