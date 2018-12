Cs pacta amb Vox a Andalusia tot i la por de perdre el vot centrista

Per a Albert Rivera, els resultats de les eleccions andaluses, que van fer possible una alternança inèdita de dretes al govern històricament controlat pel PSOE, eren un regal enverinat. El seu partit havia fet bandera de la necessitat de regeneració i canvi, i garantia desallotjar Susana Díaz del Palau de San Telmo, on hi ha la seu de la Junta. Però, en vista dels resultats, per complir aquesta promesa necessitava bastir una majoria, no només amb el PP, el primer partit de la dreta, sinó també amb l’extrema dreta de Vox, per la irrupció amb força del partit de Santiago Abascal als comicis. Era un gripau difícil d’empassar, perquè col·locava Ciutadans amb un paper subaltern en el tripartit de dretes, alhora que els situava arrenglerats amb la dreta espanyola més dura, cosa que els podia passar factura en l’escenari estatal i podia deixar una autopista al centre al PSOE. Però la formació taronja aquest dimecres va decidir empassar-se el gripau, després de diverses operacions de maquillatge, i va deixar clar que busca aquesta majoria amb Vox, a qui donarà, juntament amb el PP, entrada a la mesa del Parlament andalús.

Acord programàtic

Els populars i Ciutadans van anunciar el dia de Nadal que havien arribat a un acord programàtic per formar conjuntament un govern a la comunitat que incloïa 90 mesures, la majoria econòmiques, i especialment de baixada d’impostos, tot i que sense una memòria econòmica que en demostrés la viabilitat. Segons les dues formacions, aquest pacte no es va negociar amb Vox, tot i que diversos dirigents del PP no han negat contactes amb representants de la formació d’ultradreta, que sí que estava informada de la lletra petita de l’acord. Aquest dimecres el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, es va reunir amb el número dos popular, Teodoro García Egea, a Sevilla, per posar les condicions al seu suport a la investidura del president del PP andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, que previsiblement serà el futur president de la Junta, amb els vots de les tres dretes. Tot i això, Vox, que sí que dona per tancat l’acord de la mesa, encara diu que s’ha de negociar el de govern.

El pacte de programa signat el dia de Nadal no aclaria els dubtes més immediats en la governabilitat andalusa, com ara quines majories es conformarien a la mesa, que es vota avui a Sevilla. A la tarda, Moreno i el líder andalús de Cs, Juan Marín, van anunciar un acord per desbloquejar també aquesta situació, que atorgava un lloc a la mesa a Vox i un altre a Endavant Andalusia (la marca de Podem i IU), i la presidència, a Cs. Requeria el vot dels quatre partits, però EA es va negar a entrar en un pacte que inclogués l’extrema dreta i això va deixar el pacte en l’aire, perquè Cs va retirar la cessió d’un lloc a la mesa que havia fet, i ara només preveu la presència del PSOE, el PP, Cs i Vox, tot i que la ultradreta va tenir 200.000 vots menys que el partit que lidera Pablo Iglesias a tot l’Estat. A canvi de la presidència de la cambra, el partit taronja va desistir en la seva intenció de presidir la Junta i va acceptar que sigui el PP el que es quedi aquest càrrec. Per fer efectiu el pacte, els partits han de buscar ara el vot favorable de Vox, que sembla garantit després de l’acord per a la mesa. Vox ja havia avisat que posaria condicions en les negociacions i cada dia va encarint el preu.

La filtració dilluns d’una imatge de Marín amb els representants d’Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez i Antonio Maíllo, d’amagat en una estació de tren andalusa, va posar de manifest que Cs estava intentant fer equilibris per arribar a un pacte que inclogués totes les forces parlamentàries a la mesa, i que ahir va fracassar. La intenció era trencar la sensació que se cedia únicament davant de Vox. Però aquesta fotografia va disgustar el partit d’extrema dreta, i Abascal va tuitejar que Cs es nega a reunir-se “amb el partit d’Ortega Lara [el seu]”, però ho fa amb “els amics d’Otegi i Torra”. Abascal deixava clar que posaria preu al seu suport a la investidura, i hi insistia ahir Ortega Smith, que va marcar distàncies amb l’acord programàtic al qual han arribat el PP i Cs, i va dir que la investidura s’haurà de “negociar”.

El partit taronja havia demanat des de l’endemà de les eleccions una abstenció del PSOE a la investidura de Marín, per no bloquejar la situació política i no dependre dels vots de la ultradreta, però la formació de l’actual presidenta en funcions, Susana Díaz, hi va tancar la porta, perquè considerava que havien de ser els partits perdedors de les eleccions, i no ells, que les van guanyar, els que cedissin la seva abstenció. Amb els últims moviments, Ciutadans posa de manifest que ja té coll avall que no hi ha majories alternatives al vot de les tres dretes i assumeix que haurà de negociar amb Vox.

Riscos elevats

De moment, Ciutadans no ha volgut acceptar cap reunió pública amb Vox i està deixant que sigui el PP el que les faci, perquè li resulta incòmoda la companyia de la ultradreta, davant d’una part del seu electorat potencial i també dels seus socis europeus. El candidat a les eleccions de Barcelona per una plataforma associada a Cs, Manuel Valls, ha sigut una de les principals veus crítiques amb aquesta possible entesa. Si Ciutadans acaba accedint a un govern amb el suport de Vox a les portes de les eleccions locals i autonòmiques, Rivera corre el perill de perdre votants de centre.