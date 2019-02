Arrimadas demanarà la dimissió de Torrent per l'ajornament del ple: "Està seguint els passos de Forcadell"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dimarts que enviarà una carta al president del Parlament, Roger Torrent, exigint-li la seva dimissió "immediatament" per la decisió de la Junta de Portaveus d'aplaçar el ple previst per a la setmana vinent fins als dies 26 i 27. A més, ha assegurat que intentarà que el ple es pronunciï sobre la continuïtat del republicà al capdavant de la Cambra mitjançant una proposta de resolució. "Està seguint els passos de Forcadell", ha dit la diputada, "perquè s'està saltant les lleis".

Dilluns passat la Junta de Portaveus va optar per ajornar la sessió parlamentària perquè no coincideixi amb la vaga general convocada per al pròxim 21 de febrer en suport als presos polítics. Per a la cap de l'oposició, Torrent és el principal responsable d'aquesta decisió i ha acusat l'independentisme de voler callar el constitucionalisme: "El separatisme es pensa que el Parlament és el seu mas i que Catalunya és seva".

Per a Arrimadas, el "tancament del Parlament" és un "toc de queda totalitari". Al seu entendre, "si [Torrent] tingués una mica de dignitat, dimitiria, però sabem que no ho farà", ha apuntat. La líder de Cs ha afegit que sembla que "l'única funció" del president del Parlament és "violar els drets dels diputats". Després de la roda de premsa, els diputats de Ciutadans s'han fotografiat al Parlament amb pancartes contra Torrent.