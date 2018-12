Els comuns demanen a ERC que forci al Govern una "única línia d'actuació" pel "diàleg" i "l'ampliació de majories"

L'apel·lació de Quim Torra a la via eslovena continua generant reaccions entre els partits. Tant JxCat com ERC van marcar dilluns distàncies amb les paraules del president de la Generalitat, però els comuns creuen que no n'hi ha prou amb aquests posicionaments. La portaveu Catalunya en Comú Podem, Susanna Segovia, ha demanat aquest dimarts als republicans que "facin servir el seu paper al Govern" per forçar una "única línia d'actuació" basada en el "diàleg" i "l'ampliació de majories". Així mateix, ha tornat a demanar una "rectificació" a Torra, tot i destacar que el cap del Govern s'ha quedat "completament sol".



Segovia ha estat molt crítica, això sí, amb la resposta del govern espanyol a les paraules del president i al paper dels Mossos davant les protestes dels CDR del passat cap de setmana. Al seu parer, aquestes missives suposen un "qüestionament de la capacitat d'autogovern de Catalunya", i ha afegit: "Tornar a aixecar suspicàcies o sospites sobre una intervenció de Catalunya no ajuda a avançar cap a una solució política del conflicte". Amb tot, ha considerat que demà Pedro Sánchez té una "oportunitat" per ser valent al ple específic al Congrés sobre Catalunya per fer propostes concretes per a Catalunya.

Ben diferent ha estat la reacció de Cs a les polèmiques al voltant del Govern arrel dels fets d'aquest cap de setmana. El portaveu de la formació taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, de fet, ha qualificat de "vergonyosa" la resposta del govern espanyol al "desafiament" del Govern Torra: "Les conseqüències per un senyor que ha cridat a la violència, que ha donat barra lliure als comandos separatistes i que ha criminalitzat els policies que ens protegeixen són tres cartes", ha lamentat. Carrizosa ha ironitzat sobre la situació, assegurant que el president de a Generalitat estarà "tremolant" en veure les tres cartes després de la seva "dieta" al monestir de Montserrat, en referència al dejuni que Torra ha fet durant dos dies en solidaritat amb la vaga de fam dels presos a Lledoners.

Amb tot, el portaveu de Ciutadans ha defensat un cop més que s'apliqui el 155 a Catalunya i ha considerat que que si no s'ha fet fins ara és perquè el govern espanyol està "més pendent del que diu el senyor Miquel Iceta" que no "del que diem la societat catalana". El líder dels socialistes catalans ha rebutjat aquest dimarts una nova intervenció de l'autonomia catalana, i la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha afegit que "no té cap sentit" plantejar en aquests moments una nova aplicació del 155.